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劍指美中！國際能源總署促勿囤油、燃料

聯合報／ 國際中心／綜合報導
國際能源總署呼籲各國不要囤積石油。圖為美國休士頓的儲油設施。美聯社
國際能源總署呼籲各國不要囤積石油。圖為美國休士頓的儲油設施。美聯社

國際能源總署（ＩＥＡ）執行董事比羅爾警告，各國在美國以色列伊朗開戰引發的能源危機期間，須克制囤積石油與燃料的衝動。他這番談話，顯然是不點名批評中國和美國。

比羅爾告訴英國金融時報，「我敦促所有國家不要實施出口禁令或限制。現在正是全球石油市場最糟糕的時期。這麼做只會讓他們的貿易夥伴、盟友與鄰國一同受害。」

比羅爾並未直接點名中國，但這番發言似乎劍指北京。

中東衝突爆發後，中國是唯一禁止汽油、柴油與航空燃油出口的主要大國。

比羅爾說，「擁有大型煉油廠的亞洲主要大國」應該重新思考任何禁令。他說：「如果那些國家持續限制或完全禁止出口，對亞洲市場將造成嚴重衝擊。」

他也可能是在針對美國。美國汽油價格漲破每加侖四美元，創下二○二二年俄烏戰爭以來最高紀錄，加州也面臨航空燃油短缺威脅，外界傳出美國可能限制精煉燃料出口。雖然美國支持七大工業國集團（Ｇ７）不要實施出口禁令的呼籲，但目前為止，美國能源部長萊特僅排除原油出口禁令的可能性。

比羅爾說，一些國家已開始囤積能源，這削弱了ＩＥＡ釋出四億桶原油與燃料緊急儲備以穩定市場的舉措。

他說：「不幸的是，我們看到一些國家在我們協調釋出石油儲備時，還在增加現有庫存。他們正在囤積。這無濟於事。在我看來，現在正是各國展現自己是國際社會負責任成員的時候。」

金融時報指出，最近幾周庫存增加的兩個國家是美國與中國。根據美國能源情報署最新每周報告，儘管美國是ＩＥＡ釋油計畫的最大貢獻國，美國石油庫存仍比去年同期增加百分之五。

根據能源數據公司OilX的預測，中國陸上石油庫存在四月可能增加近一點二億桶，達到十三億桶。比羅爾也表示，當前的危機將重塑全球能源體系，引發另一波核能復興，掀起電動車熱潮，推動更多再生能源，同時促使部分國家燃燒更多煤炭。

以色列 伊朗 美國

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