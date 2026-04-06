聽新聞
0:00 / 0:00
以色列：擊中伊朗最大石化園區 另擊斃特種部隊指揮官
以色列今天空襲伊朗最大石化園區，同時表示，昨天空襲伊朗首都德黑蘭時，擊斃伊朗「聖城部隊」（Quds Force）旗下特戰部隊的指揮官。
法新社報導，以色列今天表示，已對位於伊朗波斯灣沿岸阿薩盧耶（Assaluyeh）的最大石化設施發動攻擊。當地媒體報導，現場傳出多起爆炸聲。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，該設施占伊朗全國石化產能約5成，產值達「數以百億計美元」。
園區經營者隨後表示，局勢「已獲控制」，目前正在評估損害程度。
以色列軍方今天另表示，昨天空襲德黑蘭時，擊斃聖城部隊的特種部隊指揮官。
聖城部隊是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）轄下負責海外行動的部門。
以軍聲明指出，以色列空軍昨天空襲德黑蘭，消滅自2019年起擔任聖城部隊特種作戰部隊指揮官的巴格瑞（Asghar Bagheri），此人近年來在聖城部隊擔任多項高階職務，且曾「參與鎖定以色列與美國人的全球攻擊行動」。
以色列今天的另一場空襲也擊斃革命衛隊一名高階指揮官。而根據美聯社，以色列與美國今天對伊朗發動的一波攻擊，造成超過25人死亡。
伊朗今天也朝以色列、科威特和阿拉伯聯合大公國發動無人機與飛彈攻擊。而昨天有一枚伊朗飛彈擊中以色列海法市（Haifa）一棟住宅，搜救人員今天表示，已在瓦礫堆中尋獲4名失蹤者的遺體。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。