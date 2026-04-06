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川普：F-15E飛官無線電傳訊求救 美軍曾懷疑是伊朗設陷阱

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
伊朗日前擊落一架美軍雙座F-15E戰機，機上2名飛官彈射後1人獲救，另1人則在伊朗境內躲藏一段時間後被救出。圖為F-15打擊鷹戰機示意圖，非文中戰機。 美聯社
伊朗日前擊落一架美軍雙座F-15E戰機，機上2名飛官彈射後1人獲救，另1人則在伊朗境內躲藏一段時間後被救出。圖為F-15打擊鷹戰機示意圖，非文中戰機。 美聯社

美國總統川普接受Axios新聞網訪問時透露，美方收到遭伊朗擊落F-15E戰機第2位飛官傳來的無線電訊息時，一度擔心他已遭俘虜，這可能是伊朗設下的陷阱，意圖引誘美軍落入危險。

伊朗日前擊落一架美軍雙座F-15E戰機，機上2名飛官彈射後1人獲救，另1人則在伊朗境內躲藏一段時間後被救出。

川普（Donald Trump）表示，伊朗軍方是用肩射飛彈擊落F-15E戰機，「他們只是運氣好」；本次救援行動約動員200名特種作戰部隊士兵。

Axios報導，根據川普，身為武器系統官的第2位飛官藏身於山間岩縫中，美軍當時已掌握其所在位置的「電子訊號」。

然而，一則無線電訊息讓美方官員開始懷疑，他是否已落入伊朗人手中，且伊朗正試圖透過「發送虛假訊號」引誘美軍落入陷阱。

川普說，這位武器系統官自戰機彈射後，用無線電發出一則簡短但不尋常的訊息，「他說『願力量歸於上帝』（Power be to God）」。

美國國防官員證實了川普的說法，但表示飛官的原話是「上帝是良善的」（God is good）。

川普直言：「他在無線電裡說的話，聽起來像是穆斯林。」不過川普隨即補充，認識這名飛官的人解釋，他確實是個虔信的人，說出這樣的話相當合理。

國防官員也證實這項說法：「情況最初不是很明朗，但我們堅持下去，最後確認他還活著且未被俘虜。認識他的人說他非常虔誠。」

川普談到，至於F-15E戰機另1名飛官，他是由美軍在白天面臨伊朗猛烈火力下迅速救出。

美國國防官員說明，本月3日的第1場救援行動是於白天「大膽迅速完成」，第2場則是在伊朗境內架設臨時基地後，於夜間完成營救。

該官員表示，兩名飛官在伊朗的位置相距好幾英里，且現場遍布數以百計伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）士兵。

此外，川普提到美軍搜救兩名飛官期間，以色列國防軍（IDF）曾提供「些微」幫助。根據美國國防官員，以方提供了關於現場狀況的情報。

以色列官員則表示，以國空軍曾進行一次空襲，阻止伊朗部隊抵達事發地區。

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