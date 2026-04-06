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回應45天停火計畫 白宮官員：討論中但川普尚未批准
美國政治新聞網Axios在5日率先報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論45天停火方案。美國NBC新聞報導，白宮資深官員被問及此事時敦促各方謹慎報導，表示美國總統川普尚未批准這個想法。
這位官員說：「這是正在被討論的眾多事項之一，但川普總統尚未批准這個想法。」
路透稍早報導，消息人士6日表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，這項計畫可能6日生效並重啟荷莫茲海峽。巴基斯坦擬定的該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。Axios報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分，而這份協議可能促成美以伊結束戰爭。
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