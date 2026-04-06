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白宮官員回應45天停火計畫 「討論中但川普尚未批准」

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回應45天停火計畫 白宮官員：討論中但川普尚未批准

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一枚襲擊以色列的伊朗飛彈6日飛過約旦河西岸上空。路透
一枚襲擊以色列的伊朗飛彈6日飛過約旦河西岸上空。路透

美國政治新聞網Axios在5日率先報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論45天停火方案。美國NBC新聞報導，白宮資深官員被問及此事時敦促各方謹慎報導，表示美國總統川普尚未批准這個想法。

這位官員說：「這是正在被討論的眾多事項之一，但川普總統尚未批准這個想法。」

路透稍早報導，消息人士6日表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，這項計畫可能6日生效並重啟荷莫茲海峽。巴基斯坦擬定的該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。Axios報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分，而這份協議可能促成美以伊結束戰爭。

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路透稍早報導，消息人士6日表示，美國和伊朗雙方已收到一項由巴基斯坦領銜提出的結束敵對行動計畫，主要內容是停火立即生效，荷莫茲海峽重新開放，並在15至20天內敲定更廣泛解決方案。伊朗一名資深官員向路透證實，他們收到這項停火計畫且正在檢視，但該名官員認為美國尚未做好停火準備。

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