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川普威脅打伊朗能源設施 歐洲理事會主席：非法且不可接受
美國總統川普先前威脅若伊朗不重啟荷莫茲海峽，就攻擊伊朗發電廠和橋梁。美國CNN報導，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）雖然沒有直接提及川普的言論，但他6日警告，打擊能源設施的行為「非法且不可接受」。
科斯塔表示：「以民用設施為目標非法且不可接受，特別是能源設施。」
美國白宮曾表示，美軍始終依法行事。但法律專家告訴CNN，攻擊能源設施等民用基礎設施，可能構成戰爭罪。
科斯塔在社群媒體X表示：「伊朗平民是伊朗政權的主要受害者。他們也會是軍事行動擴大的主要受害者。」
科斯塔表示，歐盟敦促伊朗，「停止攻擊波斯灣國家，並讓荷莫茲海峽恢復完全航行自由」。伊朗也曾鎖定攻擊波斯灣國家能源設施。
科斯塔說，局勢升級不會帶來停火與和平。
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