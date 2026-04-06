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日本企業旗下LPG船通過荷莫茲海峽 正航向印度

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本商船三井公司今天表示，其子公司擁有的一艘懸掛印度國旗的液化石油氣（LPG）船，已經通過荷莫茲海峽，正航向印度。這是第3艘與日本相關、通過該海峽的船舶。

法新社報導，伊朗為回應美國以色列自2月28日發動的攻擊，實質上關閉這條對全球原油與天然氣至關重要的航道，導致全球燃料短缺與能源價格飆升。

商船三井發言人今天告訴法新社，LPG船Green Asha已通過該海峽，「船員與貨物皆平安」。

印度政府4日表示，另一艘同樣屬於商船三井子公司的LPG船Green Sanvi，也已安全穿越該海峽。

本月3日，商船三井的液化天然氣（LNG）船SOHAR LNG號通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），是首艘通過該海峽的日本相關船隻。

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