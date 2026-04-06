伊朗官員證實收到停火計畫 但稱美國尚未做好準備達成協議

路透稍早報導，消息人士6日表示，美國和伊朗雙方已收到一項由巴基斯坦領銜提出的結束敵對行動計畫，主要內容是停火立即生效，荷莫茲海峽重新開放，並在15至20天內敲定更廣泛解決方案。伊朗一名資深官員向路透證實，他們收到這項停火計畫且正在檢視，但該名官員認為美國尚未做好停火準備。

這名官員說，伊朗不會為了「暫時停火」而重啟荷莫茲海峽，美國也尚未做好準備永久停火。他還說，伊朗不會迫於壓力而接受最後期限並做出決定。