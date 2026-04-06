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重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

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重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦所提止戰計畫 可能6日生效

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
荷莫茲海峽示意圖。路透
荷莫茲海峽示意圖。路透

路透報導，一名知曉相關提議的消息人士6日表示，美國伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，這項計畫可能6日生效並重啟荷莫茲海峽

消息人士說，巴基斯坦已擬定停止敵對行動框架並連夜交給美國和伊朗，該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。消息人士又說，「所有元素都必須在今天達成一致」，並補充說，初步共識將以諒解備忘錄形式安排，並由擔任談判唯一溝通渠道的巴基斯坦以電子形式完成最終確認。

美國政治新聞網Axios在5日率先報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分，而這份協議可能促成美以伊戰爭永久結束。

消息人士告訴路透，巴國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）「整夜」都和美國副總統范斯、美國中東特使威科夫和伊朗外交部長阿拉奇保持聯絡。

根據巴基斯坦所提協議，停火將立即生效，荷莫茲海峽重新開放，並給予15至20天的時間敲定更廣泛解決方案。這項協議暫時被稱為「伊斯蘭馬巴德協議」（Islamabad Accord），會包括針對荷莫茲海峽的區域性框架，且會在巴國首都伊斯蘭馬巴德進行面對面最終談判。

美伊官員未立即回應此事。巴國外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）拒絕評論。

美國 中東 路透 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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