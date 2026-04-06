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為戰後與美對話留後路 北韓與伊朗保持距離

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

南韓國會議員今天引述情報機關說法表示，北韓似乎正在與長期夥伴伊朗保持距離，並謹慎地控管對外發布的訊息，以在伊朗戰爭之後，保留與美國建立新關係的可能性。

路透社報導，曾參加國家情報院（NationalIntelligence Service, NIS）閉門簡報會的國會議員朴善源（Park Sun-won）表示，國情院指出，自2月28日衝突爆發以來，北韓尚未向伊朗運送武器或物資，且在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於空襲中喪命後，也沒有公開表達哀悼。

朴善源引述國情院說法表示，當哈米尼的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選為新任最高領袖時，平壤當局也沒有發出賀電。

國情院指出，儘管中國與俄羅斯頻頻針對中東衝突發布聲明，北韓外務省迄今僅發布過兩次較為溫和的聲明，這與北韓近年傾向避免直接批評美國總統川普的作法一致。

朴善源表示，國情院評估北韓這種克制做法，是為了在中國國家主席習近平與川普預計5月舉行高峰會之後，爭取新的外交空間做準備。

國情院告訴國會議員，北韓也因中東危機面臨嚴重的經濟壓力，包括工業物資採購受阻、物價上漲以及匯率飆升。國情院還指出，北韓也試圖確保取得俄羅斯的石油供應。

在2月底舉行的北韓勞動黨第9次全國代表大會上，金正恩似乎為與華府對話留下空間，表示只要美國承認北韓的核武國家地位並撤回敵對政策，兩國沒有理由「不能友好相處」。

朴善源表示，國情院評估認為，金正恩親自發表上述言論是在刻意釋出訊號，目的在維持與川普的良好關係，並在中東衝突緩和後，為平壤開啟新的外交篇章預作布局。

金正恩 美國 中東 以色列 伊朗

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