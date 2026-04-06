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美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月1日在白宮。路透
美國總統川普4月1日在白宮。路透

美軍一架F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空遭擊落後，2名機組員彈射逃生，其中1名武器系統官一度失聯。美國5日成功將人救出後，美國總統川普事後透露，搜救初期曾收到一則來自失聯飛官的無線電訊息，但因內容提到「權能歸於神」，語氣聽來「太像穆斯林」，一度讓白宮懷疑可能是伊朗刻意設下的誘敵陷阱。

耶路撒冷郵報引述美國政治新聞網站Axios報導，川普指出，這名飛官在彈射逃生後，透過無線電傳回訊息；他轉述內容為「權能歸於神」（Power be to God）。但一名美國國防官員後續表示，較準確的原話應是「神是美善的」（God is good）。

儘管熟識該名飛官的人都知道他有宗教信仰，這段訊息仍讓美方一度難以判斷來源真偽。美國防長赫塞斯5日上午曾在X發文寫下「神是美善的」。

川普表示，當時無法完全確認無線電另一端是否為失聯飛官本人，或是伊朗試圖誘導美軍展開救援行動的假訊號。直到後續透過定位訊號與情報交叉比對，確認飛官仍生還且未遭俘虜，美方才持續推進搜救計畫。

根據報導，該名武器系統官在墜機後躲藏於伊朗山區岩縫之中，美軍透過可供定位的電子訊號逐步鎖定其位置。

川普並稱，當時不只美軍在搜尋，伊朗軍方與當地民眾也同步展開大規模追捕，甚至傳出懸賞，增加救援行動風險。

川普指出，以色列在此次行動中提供「一些協助」，並形容雙方是「好夥伴」。

耶路撒冷郵報引述消息人士指出，以色列情報也是救援成功的重要因素之一，雙方協調層級甚至延伸至最高軍事指揮體系。在這段約48小時的關鍵期間，以色列參謀總長與美國中央司令部指揮官保持直接聯繫。

此外，美軍在救援過程中發動多次空襲，透過打擊特定目標與分散伊朗部隊注意力，降低對墜機地點的搜索壓力，最終成功將這名受困敵後的飛官安全帶離。

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