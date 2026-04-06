伊朗已故指揮官蘇萊曼尼2親屬在美國被捕 外甥孫女被指生活奢華
美國國務院4月4日宣布，美國聯邦探員3日在美國拘捕伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女及外甥孫女。據美媒報導，名為侯賽尼（Sarinasadat Hosseiny）的外甥孫女的社交平台帳戶顯示，她在美國過著奢華及以度假為中心的生活方式。
據《紐約郵報》報導，美國國務院4日宣布，25歲的侯賽尼和她的母親阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）因與伊朗的恐怖主義政權有聯繫，被國務院終止永久居民身份並吊銷綠卡後遭到逮捕。
據報導，侯賽尼的社交平台顯示，她在其母親稱之為「大撒旦」的國家，過上奢華的生活。
侯賽尼經常在社群平台上分享她乘坐私人飛機四處旅行、在遊艇上曬日光浴、在音樂節上跳舞的照片，但絲毫沒有表現出任何有收入的工作跡象。
Instagram上的貼文顯示，侯賽尼最近去了邁阿密，在那裏她擺拍了手持酒杯的照片；又曾去阿拉斯加，在那裡她拍下身穿比基尼的照片，還去了拉斯維加斯，她在那裡觀看F1賽車比賽。
其他貼文顯示，侯賽尼身穿緊身連身裙、幾乎遮不住身體的比基尼以及長度遠超膝蓋的裙子。
在一張從地板上拍攝的照片中，她身穿漁網襪和一條遮不住臀部的裙子，這身裝扮在伊朗肯定行不通。
報道指，侯賽尼於2015年首次持學生簽證進入美國，並於2023年獲得拜登（Joe Biden）政府頒發的綠卡。
阿夫沙爾和侯賽尼都在洛杉磯被捕，美國國務院稱侯賽尼「堅定支持伊朗革命衛隊」，而伊朗革命衛隊被美國認定為恐怖組織。
NEW: The niece and grand-niece of slain Iranian Gen. Qasem Soleimani were reportedly living 'lavish' lifestyles in Los Angeles before being arrested by ICE.— Collin Rugg (@CollinRugg) April 5, 2026
Hamideh Soleimani Afshar, the niece, had allegedly celebrated the Iranian attacks on US soldiers.
"While living in the… pic.twitter.com/Qx54LyckA9
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文章授權轉載自《香港01》
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