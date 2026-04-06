伊朗已故指揮官蘇萊曼尼2親屬在美國被捕 外甥孫女被指生活奢華

美國國務院4月4日宣布，美國聯邦探員3日在美國拘捕伊朗革命衛隊旗下「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的外甥女及外甥孫女。據美媒報導，名為侯賽尼（Sarinasadat Hosseiny）的外甥孫女的社交平台帳戶顯示，她在美國過著奢華及以度假為中心的生活方式。

據《紐約郵報》報導，美國國務院4日宣布，25歲的侯賽尼和她的母親阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）因與伊朗的恐怖主義政權有聯繫，被國務院終止永久居民身份並吊銷綠卡後遭到逮捕。

據報導，侯賽尼的社交平台顯示，她在其母親稱之為「大撒旦」的國家，過上奢華的生活。

侯賽尼經常在社群平台上分享她乘坐私人飛機四處旅行、在遊艇上曬日光浴、在音樂節上跳舞的照片，但絲毫沒有表現出任何有收入的工作跡象。

Instagram上的貼文顯示，侯賽尼最近去了邁阿密，在那裏她擺拍了手持酒杯的照片；又曾去阿拉斯加，在那裡她拍下身穿比基尼的照片，還去了拉斯維加斯，她在那裡觀看F1賽車比賽。

其他貼文顯示，侯賽尼身穿緊身連身裙、幾乎遮不住身體的比基尼以及長度遠超膝蓋的裙子。

在一張從地板上拍攝的照片中，她身穿漁網襪和一條遮不住臀部的裙子，這身裝扮在伊朗肯定行不通。

報道指，侯賽尼於2015年首次持學生簽證進入美國，並於2023年獲得拜登（Joe Biden）政府頒發的綠卡。

阿夫沙爾和侯賽尼都在洛杉磯被捕，美國國務院稱侯賽尼「堅定支持伊朗革命衛隊」，而伊朗革命衛隊被美國認定為恐怖組織。

NEW: The niece and grand-niece of slain Iranian Gen. Qasem Soleimani were reportedly living 'lavish' lifestyles in Los Angeles before being arrested by ICE.



Hamideh Soleimani Afshar, the niece, had allegedly celebrated the Iranian attacks on US soldiers.



"While living in the… pic.twitter.com/Qx54LyckA9 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 5, 2026

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文章授權轉載自《香港01》