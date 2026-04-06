衛星圖曝光！美軍狂轟28個巨坑封殺伊朗追兵 F-15E殘骸旁現12公尺大洞

美軍 F-15E「打擊鷹」戰機3日遭擊落後，機上一名武器系統官彈射逃生、一度失聯。直到5日，美軍派出特種部隊深入救援，並搭配空襲掩護行動。CNN引述空中巴士（Airbus）公布的衛星影像指出，這名飛官藏身山區附近的多條道路上，出現數十個大型彈坑。

空中巴士公布的衛星影像顯示，伊斯法罕省（Esfahan）中部數條道路上至少有28個彈坑。這片區域距離一處偏遠簡易機場約20公里，美軍當時曾在該處行動，並在自家飛機受損後將其自行炸毀。

從影像可見，這些彈坑沿著道路一路分布，幾乎是一個接一個，寬約9公尺，大到足以炸斷整條路面，顯示相關道路是遭到精準鎖定打擊。

CNN指出，當美軍特種作戰部隊朝這名飛官藏身的山區推進時，美軍戰機同步空襲周邊地區，目的就是阻止伊朗部隊搶先趕到。

另一張由空中巴士拍攝於4月5日的衛星影像顯示，美軍這架F-15E「打擊鷹」戰機殘骸所在區域，出現一個直徑約40英尺（約12公尺）的圓形彈坑。畫面中可見2輛白色車輛停在彈坑旁，附近還站著數人。

目前仍不清楚這個彈坑是如何形成。不過，軍機墜毀後，為了防止機上敏感設備落入敵方手中，墜機地點遭後續轟炸，在軍事行動中並不罕見。

這個彈坑距離美軍5日營救第2名飛官時、自行炸毀多架自家飛機的地點約30公里，位置在其西北方。

這處墜機位置最早由獨立研究員Obretix辨識出來。CNN則透過比對伊朗國營媒體公布畫面中的山脈輪廓與衛星影像，進一步確認彈坑與殘骸散落區的位置。