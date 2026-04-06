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休憩勝地淪戰火前線 沙烏地綠洲小鎮居民淡定度日

中央社／ 沙烏地阿拉伯阿爾哈吉5日綜合外電報導

幾代以來，這座綠洲小鎮一直是鄰近利雅德遊客放鬆身心首選。

但在淪為伊朗攻擊火線之後，阿爾哈吉（Al Kharj）的寧靜已不復見。

這座城鎮坐落在占地廣闊的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）邊緣，以椰棗和棕櫚樹林立的街道聞名。

上個月，美國媒體報導，至少有12名美軍士兵在伊朗對該基地的攻擊中受傷。伊朗官員隨後誇口稱，擊中了一架價值數億美元的先進偵察機。

報導指出，數架空中加油機也在攻擊中受損。

2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊後，德黑蘭對其波斯灣鄰國發動多波懲罰性攻擊，指責這些國家充當美軍發動襲擊的跳板。

但面對現在時常從頭頂飛過的密集火力，阿爾哈吉居民大多表現得沉著冷靜。

60多歲居民阿布杜拉（Abdullah）告訴法新社：「我們聽得到巨大的攔截聲，但很少在天空看到什麼。」

●首批平民傷亡

阿爾哈吉是戰爭爆發後，沙烏地阿拉伯首度發生平民死亡的地點；3月8日，1枚砲彈擊中住宅區，造成兩名在該市工作的移工喪生。

就在上週，無人機攔截後的碎片掉落在3棟民宅上，導致兩人受傷。根據沙烏地當局說法，在另一起類似事件中，還有6棟房屋受損。

阿布杜拉對法新社說：「這在阿爾哈吉是很不尋常的。」

居民表示，一直擔心會爆發下一波攻擊，手機也常常收到警告即將來襲的訊息。

21歲學生巴圖爾（Batool）告訴法新社：「如果我說聽到爆炸聲或得知外籍勞工死訊時不害怕，那我就是在撒謊。」

但巴圖爾表示，儘管面臨新的危險，她不會向恐懼低頭。

「如你所見，我還是在外面讀書，我的日常生活完全沒有因為戰爭而改變。」

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