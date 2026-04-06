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美伊戰爭引發能源短缺 開羅夜生活不復以往

中央社／ 開羅5日綜合外電報導

美伊戰爭引發能源短缺，埃及首都開羅（Cairo）市中心的路邊咖啡館，晚上燈光突然熄滅，這是因為能源費用飆升，政府近日不得不實施提早關門的新規定。

法新社報導，63歲的阿里（Abu Ali）表示，「我以前都待到凌晨2時才回家」，「現在最晚11時就得回家，只能在家看新聞。這已不是我們認識的開羅。」

當局自上週起實施為期1個月的新規，要求平日商店最晚9時關門，週末則可延至10時。科普特復活節（Coptic Easter），也就是「埃及東正教復活節」期間，預計關門時間可暫延至晚上11時。

警察夜間四處巡邏確保民眾遵守新規，街頭不多久就只剩外送機車在黑暗中穿梭。對於慣於夜生活的開羅人來說，這無疑是一大震撼。

「過去這時候才真正開始營業，」服飾店員哈加格（Ali Haggag）站在突然安靜的店外說。這座以不夜城著稱的城市，現在「像回到新冠時期」。他回憶2020年街頭因疫情封鎖，一片空蕩的景象。

較富裕的開羅人轉戰尼羅河畔餐廳及國際旅館，這些觀光設施不受新規限制；但小型業者生意嚴重受創。哈加格估計，才過幾天，店內營收損失超過一半。

官員表示，鑑於埃及嚴重依賴進口燃料，這項決定實屬「不得不為」。

自2月底美國以色列伊朗發動戰爭以來，全球能源價格飆漲。埃及總理馬德布利（MoustafaMadbouly）表示，埃及自1月到3月的能源進口費用，已經翻倍至25億美元。

埃及每年約有200億美元的石油預算，其中約6成用於供電。

埃及政府最近幾週祭出「特別措施」，包括調漲燃料價格、放緩國家工程、每週日實施遠距上班，市區路燈的明亮度也予減弱。

批評人士指出，提前關門對於占全國工作機會2/3的非正式經濟層面，衝擊尤其嚴重。

自美伊戰爭爆發以來，埃鎊貶值約15%，跌至歷史新低，兌美元匯率已達54.3鎊，3月通膨率也攀升至13.6%。

另一間市中心咖啡店老闆透露，如今員工得輪流上班，「一半的員工上一天班，然後隔天在家休息。」

儘管如此，部分店家仍抱持樂觀。67歲的法瑞德（Essam Farid）聳聳肩說：「大家總會適應。」

有些咖啡館早已重啟新冠疫情時的策略，調暗燈光，鐵門拉一半讓顧客偷偷進來。門口的小孩負責「把風」，留意警察動向。

不過，夜生活的巨變確實影響當地兩大產業：電影與觀光。製片人庫里（Gaby Khoury）表示，電影院營收損失超過6成。

「我們大部分票房來自晚上9時的場次與午夜場」，現在這樣簡直是災難。另外，多部電影上映檔期被迫延後，有些電影的製作甚至無限期暫停。

雖然度假勝地如勒克索（Luxor）與亞斯文（Aswan）免於新規限制，但外匯命脈的觀光業仍面臨嚴重打擊，歷史名勝哈利利市集（Khan el-Khalili）晚上9時一到，店家就收拾貨品拉下鐵門，即使遊客仍在巷弄間徘徊。

不願具名的觀光官員表示，「遊客，尤其是阿拉伯觀光客，自這座城市的夜生活汲取能量」，「當本地人早早返家，夜生活氣氛不再，遊客遲早會移情別戀。」

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