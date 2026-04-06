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美軍飛官敵後求生術SERE曝光！從沙漠練到北極 源自韓戰慘痛史

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2021年在阿富汗喀布爾卡賽國際機場的一架美軍運輸機波音C-17全球霸王III上，美國空軍安排人員準備撤出阿富汗。美聯社
2021年在阿富汗喀布爾卡賽國際機場的一架美軍運輸機波音C-17全球霸王III上，美國空軍安排人員準備撤出阿富汗。美聯社

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

SERE的理念源自韓戰期間美軍戰俘的慘痛經驗，而最知名的實戰案例之一，則是1995年波士尼亞戰爭中，美軍F-16C飛官歐葛雷迪（Scott F. O'Grady）墜入敵區後，靠吃螞蟻維生、夜間移動，並以短促無線電訊號與外界聯繫，最終撐過6天後獲救。

紐約時報報導，這名3日失聯的F-15E機員一度被美軍列為「情況不明」，反覆搜索仍未能發現他生還跡象，伊朗追兵更直逼他藏身的山腳下。對伊朗而言，他是可能顛覆戰局的談判籌碼；對美軍來說，找到他是道義上的當務之急。在敵我同時搜索下，這名飛官只能藏進山區岩縫、壓低訊號、節省體力。最終成功躲避敵軍，等到馳援人馬。

華爾街日報指出，這名飛官並非臨場碰運氣，而是依靠美軍長年反覆操練的求生程序「SERE」。SERE是「生存、躲避、抵抗與逃脫」（Survival, Evasion, Resistance and Escape）的縮寫，目的讓飛行員落入敵後時盡可能活下來、避免被俘，並提高獲救機率。

第一步是「活下來」。戰機遭擊落後，飛官往往在彈射、落地與受傷衝擊接連發生的混亂中求生，首要任務是盡快處理傷勢、評估環境、找到藏身處，同時減少壓力與體力消耗。

根據美國空軍影片，精銳飛行員會被投入各種極端敵對環境訓練，從沙漠到北極，演練落水、跳傘著地、取水、生火與搭掩體，必要時甚至得靠仙人掌與甲蟲充飢。

「躲避」在於避開敵軍追捕。曾任陸軍特種作戰高級士官長、現為民間機構SERE教官的史密斯（Jason Smith）說：「生存與避免遭俘相輔相成，重點就是別被抓到」。

事實上，飛官執行任務前，通常會與基地預先規畫墜機後的應變與救援方案，因此在敵後求生時，不只是藏匿行蹤，也是在執行撤離計畫，目標是讓自己停留在最有利於獲救的位置。

若飛官在敵後遭敵方發現，SERE訓練要求其設法抵抗。相關內容雖未完全公開，但從現有資料可知，可能涵蓋近身反制、武器操作，以及符合《日內瓦公約》的交戰原則，目的在於讓飛官即使失去隱蔽優勢，也不至於毫無應變能力。

美國前總統艾森豪當年曾訂下行為準則，要求軍人一旦遭俘，仍須盡一切可能持續抵抗，且除姓名、軍階、生日與軍人編號外，不得向敵方透露更多資訊。

最後一步「逃脫」並非單純自行脫身，而是在敵軍搜索下與救援部隊接觸並撤離。SERE教導飛官運用信號彈、無線電等裝備，在不暴露行蹤的情況下傳遞位置，最終接上救援，返回安全地帶。

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