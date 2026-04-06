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美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

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中東戰爭第37天／美失聯飛行員獲救 最新發展一次看

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

美國以色列聯手攻伊進入第37天，美國總統川普宣布，美國展開大膽的救援行動，營救失聯的F-15戰機飛行員，並將他對伊朗設定的最後期限延長24小時，威脅若再不重啟荷莫茲海峽，將讓伊朗深陷地獄。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普表示，一名在美國F-15戰機墜毀事件中失聯的飛行員，已在「大膽」且「奇蹟般」的救援行動中獲救；然而，伊朗軍方表示，美國的行動已被「徹底挫敗」。

川普在社群媒體發文指出，有「數十架」美國軍機參與這次救援行動，並透露這名機組人員「身受重傷」。

美國新聞媒體報導，美方派出突擊隊員深入伊朗境內，試圖營救遭擊落的飛行員。伊朗軍方表示，美方這次行動使用伊朗南部伊斯法罕省（Isfahan）一座遭廢棄的機場。

根據「紐約時報」與哥倫比亞廣播公司（CBS），兩架原本要把這名飛行員與救援人員運至安全之處的飛機滯留伊朗，為了防止落入伊朗手中，最終遭到摧毀。

此外，川普似乎將向伊朗設定的最後期限延長24小時，要求伊朗達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），否則基礎設施將遭遇毀滅性攻擊。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上簡短表示：「星期二，美東時間晚間8時！」

川普還威脅，如果伊朗不重新開放荷莫茲海峽，將讓對方深陷「地獄」，並在一則夾雜粗話的社群媒體貼文中撂下狠話，將打擊伊朗的橋梁與發電廠。

伊朗勢力強大的國會議長隨後警告川普，他的「魯莽舉動」將意味著「我們整個區域將陷入火海」。

以色列方面，軍方與醫護人員表示，從伊朗發射的一枚飛彈擊中北部城市海法（Haifa）一棟住宅大樓，造成4人受傷。以軍向法新社表示，這棟建築遭到「飛彈直接擊中」。

在復活節週日這天，以色列安全部隊對位於被占領東耶路撒冷的聖墓教堂（Holy Sepulchre）實施進入管制。基督徒相信耶穌基督曾在此被釘在十字架、埋葬並復活。

●伊朗動向

伊朗國營媒體報導，美國與以色列聯手發動的空襲，擊中伊朗西南部的卡西姆．蘇雷曼尼國際機場（Qasem Soleimani international）。

伊朗中央軍事指揮官警告，如果敵人攻擊平民目標，將遭遇「更具毀滅性」的報復。

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「如果針對平民目標的攻擊再次發生，我們下一階段的進攻與報復將更加具毀滅性且範圍更廣。」

●油價股匯動態

中東戰爭持續蔓延，加劇全球能源供應緊張，國際原油價格開盤走高。

北海布倫特原油（Brent North Sea）上漲1.16%，報每桶113.30美元；美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上揚1.86%，報每桶113.62美元。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）同意再度上調石油產量配額，自5月起每天增加20萬6000桶。

OPEC+警告，修復在最近襲擊中受損的能源設施成本高昂且「耗時冗長」，可能對未來的全球石油供應造成長遠影響。

●其他國家及組織

阿拉伯聯合大公國表示，防空系統正在因應飛彈與無人機攻擊。阿聯國防部在社群平台X上發文表示，防空系統「正在積極攔截飛彈與無人飛行載具（UAV）的威脅」。

黎巴嫩官員表示，以色列對黎巴嫩發動空襲，造成至少15人喪命、39人受傷。

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對貝魯特發動的一次空襲，在吉納（Jnah）社區造成至少5人死亡、52人受傷；另外，針對貝魯特以東艾恩沙德（AinSaadeh）一棟公寓大樓發動的空襲，造成3人死亡、3人受傷。

黎巴嫩衛生部又說，以色列對遠離邊界的黎巴嫩南部城鎮哈塔（Kfar Hatta）發動的空襲，造成7人死亡，其中包括一名4歲女童。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）發表就任後第一份復活節文告，敦促「那些能引發戰爭的權勢者，選擇和平」。

他在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴數以千計的群眾：「我們正在對暴力習以為常，屈服於它，而且變得麻木不仁。對成千上萬人命的消逝冷漠以對。」

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