Axios：美伊及多方擬停火45天 續談永久終戰協議

Axios新聞網今天引述4名熟悉談判的美國、以色列及區域消息人士報導，美國、伊朗及一組區域斡旋人員正在討論一項可能為期45天的停火協議條件，此舉或可為永久終戰鋪路。

路透社目前尚無法立即查證這項消息。白宮及美國國務院也尚未立即回應路透社的置評請求。

Axios報導指出，斡旋人員正討論一項兩階段協議，第1階段是潛在的45天停火期，雙方將在這段期間就永久結束戰爭展開協商。

根據報導，第2階段則是達成終戰協議。

報導並指出，如需更多談判時間，停火期限也可能進一步延長。

同時間，美國總統川普（Donald Trump）今天告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），他設定的最後通牒要求伊朗於美東時間7日晚間前開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將面臨美軍針對關鍵基礎設施的攻擊。