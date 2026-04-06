伊朗嗆加倍奉還！若平民目標遭襲 下波報復更致命、範圍更廣

伊朗強硬警告，若平民設施遭攻擊，伊朗將採取遠比先前「更具毀滅性且範圍更廣」的報復行動。

法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）的發言人透過國營媒體《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）在Telegram上發布聲明指出，若針對平民目標的攻擊再次發生，伊朗後續攻勢與報復行動將大幅升級。

該警告出現在美國總統川普對伊朗發出威脅之後。川普表示，若德黑蘭未在周二之前達成全面重開荷莫茲海峽的協議，他將摧毀伊朗每座發電廠與橋樑。