川普稱取得壓倒性勝利 伊朗PO美軍機殘骸照 諷「再勝3次就完了」

就在美國總統川普宣稱「已對伊朗取得壓倒性勝利」之際，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）5日在社交平台發布一張飛機殘骸照片，並評論稱，如果美國再取得這樣的「勝利」，就將「徹底被毀滅」。

從卡利巴夫PO出的照片可見，大片散落在沙漠地區的金屬殘骸，疑似飛行器墜毀現場。外界從部分結構殘片以及兩具相對完整的疑似引擎與螺旋槳組件推測，應是C-130J運輸機的殘骸。伊朗學生通訊社等媒體日前曾發布相同照片，稱照片中的是參與救援行動的美國軍機殘骸。

卡利巴夫並寫道，「如果美國再取得三次這樣的勝利，它就將徹底被毀滅」。

有伊朗媒體指出，卡利巴夫此次發帖意在嘲諷川普宣稱的「想像中的勝利」，並暗指美國實際付出的代價可能同樣沉重。

據悉，卡利巴夫的說法，引用的是西方典故。西元前三世紀，伊庇魯斯同盟統帥皮洛士（Pyrrhus of Epirus）與羅馬共和國作戰多次取勝，但損失也難以估計，感嘆「再多一次這樣的勝利，我們就完了」，後世稱為「皮洛士式勝利」（Pyrrhic victory），意指得不償失的勝利。

卡利巴夫日前才在社群平台發文嘲諷美國，「在連續第37次擊敗伊朗後，他們發起的精采無戰略戰爭，現在已經從『推翻政權』降級為『嘿！有人能幫忙找到我們的飛行員嗎？拜託？』」「哇，真是了不起的進展。簡直是天才。」

另據新華網、央視新聞報導，川普5日凌晨在社群媒體上發文說，美軍執行了「美國歷史上最大膽的搜救行動之一」，第二名失蹤的美軍飛行員「已平安無事」。但伊朗則稱美軍「任務失敗」，多架戰機被擊落。

據伊朗法爾斯通訊社5日援引消息人士的話表示，在美軍營救此前被擊落戰鬥機飛行員的行動中，有多名美軍士兵身亡。消息人士還說，美軍試圖摧毀被擊落飛機的殘骸，甚至摧毀身亡美軍士兵的遺體。

此外，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆·安比亞（Khatam Al-Anbiya）中央司令部5日也表示，在伊斯法罕省南部，兩架「黑鷹」直升機和一架C-130運輸機被擊落，還有一架美軍A-10攻擊機3日在伊朗被擊中。

據稱，伊朗正使用一套複雜的多光譜攝像機網絡來追蹤和識別美國和以色列的飛機。