伊朗飛彈擊中以色列海法住宅 4人受傷3人失蹤

以色列軍方表示，伊朗飛彈今天擊中以色列北部城市海法（Haifa）住宅大樓。救援單位指出，這起攻擊造成4人受傷，目前仍有3人失蹤。

法新社報導，以色列軍方偵測到來自伊朗的新一波飛彈攻擊，並且提前數分鐘向民眾發出警告。軍方發言人表示，受創建築物遭到「飛彈直接命中」，確認飛彈是由伊朗發射。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）指出，這棟7層樓建築遭直接命中，4人受傷，其中1名82歲男子被「重物與爆炸波及」，另外3人則遭彈片與爆炸所傷，包括1名頭部受傷的10個月大嬰兒。

數十名以色列安全部隊與救援人員已至現場，消防與救援單位表示，消防人員持續在一棟部分倒塌的建築作業，搜尋3名失蹤者。

「紅色大衛之星」發布的影像與畫面顯示，海法人口密集區一棟建築被夷為平地，冒出濃煙，救援人員在路上擺放擔架準備救治傷患。

「紅色大衛之星」急救員羅森施特里奇（ShevachRothenshtrych）引述居民說法指出，低樓層仍有傷者受困於瓦礫之中，重傷的82歲男子是在救援人員「徒手移開大型混凝土塊」後救出。

另一名急救員舒斯塔克（Tal Shustak）表示，接獲通報後已動員大批人力，現場建物遭到大規模破壞，玻璃與混凝土散落一地。