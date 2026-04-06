美軍救F-15飛官／川普擔心落伊朗圈套 收短訊「上帝仁慈」才安心

川普總統在營救F-15E戰機飛官行動期間，全程緊盯情勢發展，從最初的謹慎低調，到最後高調宣布救出受傷飛官，還將之比喻為「復活節奇蹟」(Easter Miracle)。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，美軍F-15E打擊鷹(Strike Eagle)戰機3日在伊朗上空遭擊落後，機上兩名飛官彈射逃生；前座飛行員3日率先由兩架UH-60黑鷹(Black Hawk)直升機救回，後座的武器操作員一度失聯。

川普在美軍深入伊朗敵境營救失聯飛官期間，與白宮戰情室的國安高層即時掌握營救進度，凸顯他對此次行動的高度重視。

知情官員透露，川普不僅持續接收情報更新，也直接下令優先執行搜救任務，甚至暫緩部分對伊朗的攻擊行動，集中資源營救失聯飛官。

飛官下落不明期間，川普對外展現相對保守的低調態度。他受訪時說：「我不能評論這件事，我們希望那種情況不會發生。」這反映白宮顧慮該名飛官可能遭伊朗俘虜的風險，且擔心暴露美軍營救行動恐影響人質安全。

網路媒體Axios報導，川普在社群媒體透露，當軍方第一次接到失聯飛官所發出的訊號時，起初還懷疑是伊朗人的圈套。隨後該名飛行員又發出了一則簡短的訊息：「上帝是仁慈的」(God is good)，終於讓指揮高層放下心中的石頭。

隨著營救任務成功，川普的態度轉趨高調，他不僅迅速透過社群平台「真實社群」(Truth Social)，以全大寫宣告「我們把他救回來了！」(WE GOT HIM!)的訊息，並稱讚美軍完成「美國史上最大膽的搜救任務之一」，成功將受困敵後的飛官帶回。

川普透露，這名「備受尊敬的上校受傷了，但他會沒事的」。

川普多次強調他的決策角色，寫道「在我的指示下，美軍派出數十架搭載世界最致命武器的飛機執行營救任務」，強調其主導地位。

紐約郵報報導，川普形容美軍此次的營救任務猶如「復活節奇蹟」(Easter Miracle)，指敵方「強大、凶猛」，但美軍救援團隊「傑出、堅毅、果斷且冷靜」地在極端敵對環境中完成「幾乎不可能的任務」。

川普表示，「這樣的救援行動史無前例」，彰顯美軍實力。