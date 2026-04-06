揭密美軍敵後求生：SERE生存特訓 學會吃蟲、仙人掌

美國戰機飛行員近日在伊朗遭擊落後成功獲救，引發各界關注部隊在敵後求生的「生存、規避、抵抗和逃脫」(Survival, Evasion, Resistance, Escape，簡稱SERE)訓練，其課程內容包括食用仙人掌與昆蟲、治療傷口並逃避追捕、等待救援。

華爾街日報報導，SERE訓練廣泛應用於美軍各軍種，尤以空軍最重視，其核心理念為「生還者的任務是帶著榮譽回家」。

若伊朗擄獲美軍飛行員，便擁有與美國談判的有力籌碼，且會是珍貴的戰時宣傳獎品。

空軍退役中將、智庫米契爾航太研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)所長德普杜拉(David Deptula)指出，「空軍極其重視SERE，因為飛行員可能在毫無預警的情況下，隻身受困敵後或敵方領土。」

SERE的訓練宗旨為「讓他們存活，避免被俘虜；若被俘則善用抵抗，提高獲救機率。」

圖為美軍在巴拿馬叢林內學習野外求生。(路透)

在SERE四大支柱中，「生存」被列為首要任務；飛行員彈射逃生後，須迅速評估傷勢與環境，減少消耗體力。

此訓練透過縮寫組合字「SURVIVAL」記憶法強化決策能力，其中S代表評估情況(situation)，包括處置傷口並躲藏；V代表珍惜(value)生命，忍受不適存活；L則代表學習(learn)基本技能等。

訓練期間，學員會被帶到沙漠、叢林、極地等極端嚴苛環境，學習如何取水、生火、搭建庇護所，甚至食用昆蟲與植物維生，在資源匱乏的嚴苛條件下延長存活時間。

規避法則與生存密不可分，陸軍特種部隊退役士官長、SERE前教官史密斯(Jason Smith)說，「SERE的核心理念就是別被抓到。」

史密斯指出，飛行員在任務前即規畫撤離方案；實際執行任務時，必須一邊規避敵軍，一邊聯繫救援單位並移動至有利的撤離位置。

1995年波士尼亞戰爭期間，美國飛行員奧格雷迪(Scott O'Grady)被擊落後躲避追捕達六天，最終在空軍與陸戰隊的聯合戰鬥搜救行動中獲救，後來被改編為2001年電影「衝出封鎖線」(Behind Enemy Lines)。

若不幸遭敵軍發現，「抵抗」便是關鍵，其內容多屬機密；公開資料顯示，飛行員會接受格鬥技巧、使用小型武器，以及符合「日內瓦公約」交戰規範的訓練。

最後的「逃脫」階段著重於安全撤離與成功返回己方陣地，SERE教官薩爾瓦喬(Michael Salvaggio)表示，飛行員會善用煙霧彈、訊號彈與無線電等裝備，在適當時機引導救援部隊定位並完成撤離。