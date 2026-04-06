美軍救F-15飛官／CIA假情報騙伊朗 無人機火力掩護

美軍成功營救近日在伊朗遭擊落F-15E戰機的飛官，3日在伊朗遭擊落的F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機飛行員首先獲救，後座武器系統操作員獨自在伊朗內陸深處的崎嶇山區的岩縫中求生長達36小時、翻越了7000呎高的山脊，躲避伊朗士兵追捕，最後終於獲救。事後兩名美國官員詳細描述了這次危險的營救行動，過程可謂跌宕起伏，包括引爆兩架受損的MC-130J特戰運輸機。

有線電視新聞網(CNN)、紐約郵報等媒體報導，伊朗懸賞6萬美元捉拿這名飛官，而由於第二次營救行動耗時更長，先前白宮和國防部都拒絕證實這項行動。美方出動了數百名官兵和情報人員，除了負責營救的特種部隊，中情局(CIA)也策畫了一場聲東擊西的行動，散布假情報稱已救出該員並正撤離出伊朗。

這名武器操作員在伊朗西南部被擊落後，藏身於薩格洛斯山脈(Zagros Mountains)，身上僅有的裝備是一把手槍、一台無線電、一個追蹤信標。最終CIA確定了其確切位置，並將資訊分享給了軍方。

美軍營救飛行員時，出動的MC-130J運輸機。(美國空軍發布)

5日美軍展開了一場大規模白晝行動，數十架飛機和MQ-9「死神」(Reaper)無人機組成防禦圈，打擊任何進入該員所在位置2哩範圍內的敵軍。一位消息人士透露，該員「翻越了一座7000呎高的山脊、美軍一整天都狂轟猛炸追捕他的敵軍，情況非常瘋狂。」一支突擊隊在飛機投彈肅清的掩護下，迅速進入高山，找到了這名武器操作員並安全撤離該區域。

在搜尋飛行員的過程中，突擊隊員也與當地武裝部落發生了小規模衝突，美伊雙方在伊斯法罕市(Isfahan)郊外交火。伊斯法罕市是伊朗眾多飛彈和軍事基地、核設施以及最後一批F-14戰鬥機的所在地，美國空軍則在靠近伊斯法罕市的地區設立了一條簡易跑道。

兩架MC-130J特種作戰運輸機原本準備將突擊隊員和獲救人員載出伊朗，但行動過程中，兩架飛機皆受損，軍方決定派遣新飛機，並將兩架受損MC-130J炸毀，以避免它們落入伊朗手中的風險。另有三架飛機被派往接回滯留在該處的美軍部隊。

一位熟悉此次行動的軍官則說，美國空軍炸毀了伊朗遺棄在簡易機場的所有飛機，以及試圖爬坡前往簡易機場的伊斯蘭革命衛隊車輛。不過伊朗也擊落了兩架死神無人機，展示中似乎還有兩架MH-6「小鳥」(Little Bird)輕型攻擊直升機的燒毀殘骸，幸運的是美軍沒有人員傷亡。