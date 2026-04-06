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美軍救F-15飛官／前上將讚任務成功：狠狠教訓了伊朗

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
社媒轉載伊朗官方發布的照片顯示，美軍戰機和直升機的殘骸。(路透)
社媒轉載伊朗官方發布的照片顯示，美軍戰機和直升機的殘骸。(路透)

美軍中央司令部前指揮官、陸戰隊退役上將麥肯齊(Frank McKenzie) 4日在哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「面對全國」(Face the Nation)中表示，營救F-15E戰機飛官成功，「狠狠教訓了伊朗。」

麥肯齊指出，儘管伊朗不斷呼籲民眾交出在境內藏匿超過1天的失蹤武器系統操作員，但伊朗政府仍找不到人，「這或許是伊朗民眾不滿的跡象。如果你是德黑蘭的領導高層，肯定不能接受。」麥肯齊讚揚搜救行動計畫執行相當有效。

CBS報導稱，這是戰事持續五周以來最驚心動魄的兩天。

雙座的F-15E戰鬥轟炸機4日被伊朗擊落。飛行員彈跳逃生後當天就被兩架黑鷹直升機救起。後座的武器系統操作員則消失於伊朗山區，美軍展開大規模搜救，出動數百名特戰隊員，以及數十架戰機和直升機。

川普5日宣布已在伊朗險崇山峻嶺中救出失蹤飛官。CBS報導，這是風險極高的行動，美軍使用炸彈和火力阻止伊朗軍隊靠近。

「我們進行過無數訓練。每次派飛官飛越敵方領土，我們都會制定詳盡周密的營救計畫，」麥肯齊說，「這是我們作為美軍最基本的本能。」

營救行動中，兩架運輸機無法從伊朗境內偏遠的臨時跑道起飛，指揮官決定引爆，以免落入伊朗手中。而一架參與營救的A-10雷霆二式攻擊機(Thunderbolt II)也遭擊中，飛行員被迫在波斯灣上空彈射逃生，隨即獲救。

麥肯齊指出，美軍損失數架戰機，「製造一架戰機需要1年時間，但建立一項不拋棄任何戰友的軍事傳統，需要200年。」

另外，有線電視新聞網(CNN)則連線採訪澳洲退役少將、現任羅伊國際政策研究院(Lowy Institute for International Policy)軍事研究資深研究員萊恩(Mick Ryan)，他表示世界上沒有其他國家能像美軍一樣完成此類任務；美軍營救行動會在確認戰機墜毀時立即啟動，需要多軍種展開大規模聯合行動，「空軍、陸軍特種部隊及一系列其他機構會集結，制定墜機救援計畫，提出一連串不同方案營救這兩名飛行員。」

萊恩指出，美國空軍已對伊朗執行超過1萬次任務，但只損失1架戰機。

社媒轉載伊朗官方發布的照片顯示，美軍戰機和直升機的殘骸。(路透)
社媒轉載伊朗官方發布的照片顯示，美軍戰機和直升機的殘骸。(路透)

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