美營救F-15機員內幕！紐時曝中情局用獨家設備且放假消息引開伊朗追兵

美軍F-15E戰機第2位機員獲救，除了特種部隊深入伊朗山區強行救援外，美國中央情報局（CIA）在幕後的定位與欺敵行動同樣扮演關鍵角色。紐約時報披露，這名武器系統官在山中躲藏超過1天，期間中情局動用其獨家擁有的設備定位他的位置，還刻意在伊朗境內放出假情報，試圖把伊朗追捕部隊從他藏身的區域引開，為救援行動爭取寶貴時間。

位於維吉尼亞州蘭利的中情局 3日收到F-15E被擊落的第一時間，隨即開始追蹤失聯機員，並著手擬定欺敵計畫。美方刻意在伊朗境內散布消息，聲稱失聯機員已被找到，正透過地面車隊轉移出境，希望誘使伊朗將搜索重點從山區轉向區域外圍道路。

福斯新聞引述另有報導稱，中情局曾試圖讓伊朗誤以為美國準備展開海上救援，但實際上這名機員最後是從山區撤離。

紐時引述1名美國政府高階官員表示，這項行動似乎一度造成伊朗追捕部隊混亂，干擾其判斷與部署。

事實上，美國空軍戰鬥機飛行員與武器系統官平時配備信標與加密通訊裝置，以便和救援部隊協調聯繫，但受訓時也會被要求避免持續發送定位訊號，並限制信標使用，以防敵軍反向追蹤。

一名軍方官員透露，這名武器系統官發出的訊號斷斷續續。軍方的第一項任務，是確認發送訊號的人確實是他，而不是伊朗境內撿到他裝備的其他人，直到戰機被擊落後14小時，中情局才確認他的方位。

對於中情局究竟如何鎖定這名機員位置，官員並未說明細節，只強調所用設備屬於中情局獨家擁有。美國與以色列官員同時蒐集情報，進一步確認這名機員是獨自一人，未遭伊朗人包圍或被俘。

前中情局駐站主管霍夫曼（Dan Hoffman）受訪福斯新聞節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）轉述形容，這類任務的困難程度不像大海撈針，更像「一堆針裡找其中一根針」。

霍夫曼指出，在情報層面的操作原理未必複雜，重點在於找出伊朗安全部隊正在監聽、而美方又能利用的通訊管道，先投放部分真實資訊建立可信度，再混入誤導內容，讓對方把注意力轉向錯誤方向。

另一方面，衛報報導，以色列總理內唐亞胡5日在社群媒體X發文，透露已通話川普祝賀這項大膽行動救出受困敵後的機員，且稱「川普總統對以色列的協助表達感謝」。他還提到，對以美在戰場內外前所未有的合作深感自豪，「我對以方能為拯救這名勇敢的美國戰士盡一分力感到驕傲」。