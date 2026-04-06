營救全過程曝光！美軍飛官墜機躲岩縫苦熬 百人救援險受困敵後

上周五早晨，伊朗西南部山區，一架F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）雙座戰鬥攻擊機被擊中。座艙罩炸開，兩具彈射座椅先後將飛行員與後座武器系統官拋入天空。飛機在敵境深處墜毀，距離邊界200英里。

前座飛行員落地後，大約六個小時便被美軍救回。

但後座武器系統官不見了。他在彈射過程中與前座同僚分散，隻身陷入敵境。

他的腳踝扭傷了，但沒敢停留，開始往高處爬。他爬上一道7,000英尺的山脊，擠進一道岩縫，然後啟動隨身的信標發出間歇訊號，刻意不長時間開啟，以免被敵方偵測到。然後等待。

另一邊，美軍同步展開搜尋。

通訊與定位時斷時續。美軍指揮中心能追蹤到他的位置，但不穩定。

與此同時，伊朗國營電視台發出通告，呼籲墜機地點附近的「所有村民」配合軍警搜索跳傘人員，「若活捉敵方飛行員並交給警方，將獲重賞」。

地面上，正規伊朗部隊、革命衛隊、親政權民兵都出動，並在區域內搜索。

首波救援遇挫

美軍展開搜索。不同救援行動中，直升機曾遭伊朗火力攻擊，包括黑鷹與其他機型。

第一波救援未能把他救出來。

但此時前座飛行員已經獲救。為了不讓伊朗發現還有一名美軍在逃，五角大廈壓下前座飛行員已獲救的消息。川普事後解釋：「我們沒有大肆宣揚第一人，因為如果說了，他們就會知道還有第二人」，「他們花了一天半才發現還有第二個」。

墜機約14小時後，美軍鎖定了後座武器系統官的信標訊號。

欺敵

與此同時，中央情報局（CIA）啟動了欺敵行動。他們在伊朗境內散布假消息：美軍已經找到這名飛行員，正用地面車隊將他運出伊朗。一名高階官員表示，希望藉此讓伊朗搜索隊伍從山區轉向公路。

此事一度造成混亂，但未能阻止伊朗擴大搜索。

CIA迅速啟動獨有的技術裝備，在整片山區中（一名官員形容像大海撈針般）精確定位到那道岩縫，確認後座武器系統官的身份，並將情報同步給五角大廈與白宮。在整個行動期間，CIA持續提供即時資訊。

軍方花了好幾個小時確認：信標訊號確實來自本人，而非撿到裝備的伊朗人。他們還透過情資判斷：他是單獨一人，沒有被包圍，也沒有被俘。

指揮官決定等天黑。

夜襲

周六晚間，大約100名特種作戰部隊投入救援。以海豹部隊第六小隊為主，三角洲部隊與遊騎兵待命支援。

美軍還採取額外措施：干擾電子訊號、轟炸目標周邊的關鍵道路，阻止人員靠近。四架B-1轟炸機投下近100枚兩千磅衛星導引炸彈。MQ-9「死神」無人機對接近數公里內的可疑武裝人員進行打擊。

突擊隊員找到了他。他受了傷，但還活著。他們將他帶下山脊。

變數

救援行動至此近乎完美。突擊隊員將後座武器系統官帶往一處秘密會合點。一切照計畫進行。然後，事情出了差錯。

兩架MC-130運輸機，搭載了大約100名特種作戰部隊進入伊朗腹地的那兩架飛機，發生機械故障，無法起飛。一名美國官員事後描述，「如果說有什麼『天啊，糟了』的時刻，就是這一刻。」

兩架都動不了。每架造價超過一億美元的飛機，就這樣卡在敵境深處。所有試圖排除障礙的努力都失敗了。

撤離

精銳的突擊隊突然面臨全部受困敵後的風險。指揮官後來做出高風險決定：下令更多飛機飛入伊朗，分批將所有人撤出。這意味他們必須在原地等待幾小時，而每一分鐘都是煎熬。

最終，三架較小的渦輪螺旋槳飛機——能夠降落在簡易跑道、相對輕巧的機型——飛入伊朗，分批將突擊隊員與受傷的後座武器系統官載出。

救援部隊撤離後，美軍炸毀了那兩架動彈不得的MC-130，以及另外兩架留在伊朗境內的直升機。以免機身敏感技術落入伊朗手中。

曙光初現時，載著獲救後座官的那一架飛機率先升空，穿越伊朗領空。

尾聲

周日午夜過後的幾分鐘，川普在Truth Social上發文：「我們找到他了！」

同日早晨，川普接受華爾街日報訪問，描述他聽說的畫面：「他受了傷，但還是能爬，一直往上爬，爬進一道岩縫裡。很多偉大的事情發生了。」

前座飛行員和後座武器系統官的名字都未公布。