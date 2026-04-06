快訊

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月1日在白宮就伊朗戰爭發表演說。路透
美國總統川普4月1日在白宮就伊朗戰爭發表演說。路透

美國總統川普5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普5日先在真實社群發文，施壓伊朗在美東時間7日達成協議，否則當日將攻擊伊朗電廠和橋梁，他還爆粗口要求德黑蘭立刻開放荷莫茲海峽，說「把那他媽的海峽打開，你們這些混蛋，否則你們會活在地獄裡。」（Open the Fuckin's Strait, you crazy bastards, or you'll be living in Hell.）

川普隨後受訪Axios重申這項威脅，同時透露白宮特使威科夫與他的女婿庫許納正與伊朗密集談判，除了透過巴基斯坦、埃及與土耳其等中間國家斡旋，還有川普顧問與伊朗外長阿拉奇互傳訊息。

川普稱：「談判進展不錯，但和伊朗人打交道，你永遠不會真正走到終點線。」他還透露，美伊原本一度接近直接談判，但因伊朗要求5天後會面，讓他認定對方缺乏誠意，於是在4月1日下令攻擊連接德黑蘭與北部地區的橋梁。

川普後續又在真實社群發文，僅一句話寫到「美東時間7日晚間8時」。Axios指出，這比原先的最後通牒多出24小時。

除此之外，美聯社5日報導，川普在與福斯新聞的一場不公開錄影訪談表示，提供與美國談判的伊朗高層「免於一死」。他說：「我們已經告訴正在打交道的人，也就是那些最高層的人，給他們免死的待遇。」

川普還說，伊朗在擁有核武一事上早已讓步，稱「他們甚至連這一點都不談判了，這太容易了。這一點已經讓步了。大多數事項都已經讓步了」。

另一方面，伊朗國會議長加利巴夫5日在社群回擊川普打擊能源設施的威脅，寫道「你的魯莽之舉正把每一個美國家庭拖入活生生的地獄」，還酸川普「聽命於內唐亞胡」。加利巴夫也呼籲美國「尊重伊朗人民的權利，結束這場危險遊戲」。

伊朗司法機構旗下的網站米珊線上（Mizan Online）回應川普爆粗口的貼文表示：「伊朗的堅定與抵抗，已將川普逼到近乎瘋狂的邊緣」，並指川普以卑劣語言羞辱伊朗人。紐約時報指出，隨著美伊措辭持續升溫，預示衝突可能進入新階段。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普再揚言摧毀伊朗所有電廠和橋樑 最後通牒限周二晚間重啟海峽

開放荷莫茲海峽最後通牒 川普暗示美東4月7日晚間8時

川普：美伊6日前達協議 若未談成將摧毀伊朗橋梁和發電廠

川普重申開放海峽 揚言4/7打擊伊朗發電廠與橋梁

相關新聞

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

美軍一架F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空遭擊落後，2名機組員彈射逃生，其中1名武器系統官一度失聯。美國5日成功將人救出後，美國總統川普事後透露，搜救初期曾收到一則來自失聯飛官的無線電訊息，但因內容提到「權能歸於神」，語氣聽來「太像穆斯林」，一度讓白宮懷疑可能是伊朗刻意設下的誘敵陷阱。

衛星圖曝光！美軍狂轟28個巨坑封殺伊朗追兵 F-15E殘骸旁現12公尺大洞

美軍 F-15E「打擊鷹」戰機3日遭擊落後，機上一名武器系統官彈射逃生、一度失聯。直到5日，美軍派出特種部隊深入救援，並搭配空襲掩護行動。CNN引述空中巴士（Airbus）公布的衛星影像指出，這名飛官藏身山區附近的多條道路上，出現數十個大型彈坑。

美軍救F-15飛官／CIA假情報騙伊朗 無人機火力掩護

美軍成功營救近日在伊朗遭擊落F-15E戰機的飛官，3日在伊朗遭擊落的F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機飛行員首先獲救，後座武器系統操作員獨自在伊朗內陸深處的崎嶇山區的岩縫中求生長達36小時、翻越了7000呎高的山脊，躲避伊朗士兵追捕，最後終於獲救。事後兩名美國官員詳細描述了這次危險的營救行動，過程可謂跌宕起伏，包括引爆兩架受損的MC-130J特戰運輸機。

美軍救F-15飛官／川普擔心落伊朗圈套 收短訊「上帝仁慈」才安心

川普總統在營救F-15E戰機飛官行動期間，全程緊盯情勢發展，從最初的謹慎低調，到最後高調宣布救出受傷飛官，還將之比喻為「復活節奇蹟」(Easter Miracle)。

揭密美軍敵後求生：SERE生存特訓 學會吃蟲、仙人掌

美國戰機飛行員近日在伊朗遭擊落後成功獲救，引發各界關注部隊在敵後求生的「生存、規避、抵抗和逃脫」(Survival, Evasion, Resistance, Escape，簡稱SERE)訓練，其課程內容包括食用仙人掌與昆蟲、治療傷口並逃避追捕、等待救援。

川普稱取得壓倒性勝利 伊朗PO美軍機殘骸照 諷「再勝3次就完了」

就在美國總統川普宣稱「已對伊朗取得壓倒性勝利」之際，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）5日在社交平台發布一張飛機殘骸照片，並評論稱，如果美國再取得這樣的「勝利」，就將「徹底被毀滅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。