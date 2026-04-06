OPEC+：受損能源設施修復費時且昂貴

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）今天警告，近期遭受攻擊的能源設施修復「既昂貴而且需要很長時間」，這可能導致全球石油供應在今後很長時間內會持續受到影響。

法新社報導，這項聲明同時強調「保障國際海運航道暢通無阻，在確保能源供應不中斷方面有其關鍵重要性」。

伊朗對基礎設施的攻擊，以及對經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪的威脅，已經嚴重限制來自波斯灣（Persian Gulf）地區的出口。

這個由沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要產油國組成的石油聯盟在聲明中並未提及是否會因美國和以色列對伊朗戰爭造成的全球能源價格飆升而調整產量配額。