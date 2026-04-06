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開放荷莫茲海峽最後通牒 川普暗示美東4月7日晚間8時

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普升高對伊朗施壓，今天威脅若德黑蘭領導階層不在7日晚間之前同意重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），將摧毀伊朗境內所有發電廠。

路透社報導，川普在自家真實社群（Truth Social）一則發文中寫道：「美東時間星期二（7日）晚間8時！」這則發文沒有提到伊朗或其他細節。無法立即與白宮發言人取得聯繫以就此置評。

法新社報導，新的最後期限落在格林威治標準時間8日凌晨零時（台北時間8日上午8時）。川普先前誓言，若屆時沒有達成協議，將摧毀伊朗的發電廠和橋梁。

川普在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）於今天稍早進行的一段8分鐘專訪中表示：「如果他們不配合，如果他們要繼續封鎖海峽，他們就會失去全境每一座發電廠和其他工廠。」

當被問到他認為戰爭何時會結束時，川普說：「你很快就會知道。」

他表示：「不過我們處於非常有利形勢，那個國家如果幸運的話，得花20年進行重建，如果還算得上是個國家的話。如果他們星期二晚間之前沒有採取行動，他們將會失去每一座發電廠，也不會剩下任何一座完好的橋梁。」

川普這項談話之前數小時，美軍今天清晨展開一場大膽行動，成功營救一名受困伊朗境內超過24小時的美國飛官。與此同時，伊朗似乎鐵了心持續進行消耗戰，展現其對波斯灣（Persian Gulf）石油運輸的控制力。

在專訪中，川普也公開兩名飛官營救任務中不曾曝光的細節，兩人所乘F-15E戰鬥機在伊朗上空遭到擊落。川普說，3日救回第一位飛官時消息保持低調，讓美方得以繼續搜救第2位因受傷而逃入山岩罅隙、後來獲救的飛官。

川普說：「我們沒有大肆宣揚第一位飛官獲救，因為怕對方會發現還有第2位要救。你知道，這通常是不會發生的。當飛官遭到擊落，基本上無法將人從非常棘手的國家救回來。」

他指出，這兩名飛官原本同機，但在撤離時因戰機飛行速度極快，導致他們落地時相隔極遠。

川普說：「即使他們跳傘時只相隔5、6秒，但當你時速高達1000英里時，5、6秒就是好幾英里了，對吧？」

「他們在那邊找他，士兵們在那裡到處尋找他的蹤跡，因為他們知道他就藏在某處。有很多很棒的事情因此發生。」

美國 白宮 德黑蘭 以色列 伊朗

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