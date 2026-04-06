伊朗持續空襲鄰國 阿聯：準備好加入美國為首行動

伊朗持續對鄰國空襲之際，阿拉伯聯合大公國總統顧問加爾加希今天表示，伊朗的區域戰略將導致以色列在波斯灣地區影響力提升。他證實阿聯準備好「加入任何美國為首行動」。

法新社報導，加爾加希（Anwar Gargash）在今天對媒體發布的談話內容中指出：「伊朗的策略其實將使美國的角色更加具體…不會使其減弱。我們也將看到以色列在波斯灣的影響力日益顯著，而非減少。」

他同時證實，阿聯準備好「加入任何以美國為首，或國際間的行動，以確保荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航行安全」。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）稍早報導，位在阿曼灣（Gulf of Oman）的一個重要港口今天遭受攻擊後，沙迦邦（Sharjah）當局正在進行應處。

報導指出，在伊朗持續對波斯灣鄰國展開空中行動之際，「該邦主管機關今天正處理一起針對柯法干港（Khor Fakkan）的事件」。目前尚無這起事件造成人員受傷的消息。