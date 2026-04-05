報喜不報憂 川普將營救被擊落飛官當大內外宣

美軍1名F-15E戰機武器系統官受困伊朗近2天後驚險獲救，美國總統川普形容這是美軍偉大勝利。英國廣播公司（BBC）等外媒分析，川普的反應不出所料，可能成為宣傳問題的事被他講得值得額手稱慶；但他心底明白這場戰爭正大幅拖累其支持度，正對戰況報喜不報憂。

上述獲救人員曾面臨可能遭伊朗俘虜、被推上伊朗官媒示眾的局面。親伊朗的社媒也試圖乘機大肆宣傳，包括張貼1名敵方飛行員被當地人追捕的樂高動畫，還發布人工智慧（AI）生成圖像，顯示1名敵方飛行員在伊朗接受熱情款待。

伊朗伊斯蘭革命衛隊更直言，這是美國「黑暗且屈辱的一天」。伊朗塔斯尼姆通訊社4日報導，川普因美國先進戰機接連被伊朗擊落而震驚無助，他正深陷戰爭泥淖，對伊朗作戰成果有限，未能實現其「幻想」的任何目標，又對伊方發出空洞威脅。

但川普5日在自創社媒真實社群宣布該人獲救時，卻以「我們接到人了！」為開頭，指稱美軍在過去幾小時完成「美國史上最大膽的搜救行動之一」。

川普政府先前聲稱已摧毀伊朗防空系統，但光這次F-15E被擊落，就足以使這類誇張言論顯得有些愚蠢。如今愈來愈多人認為，川普不再能掌控這場戰爭的走向，將指望透過完成這次大膽且危險的營救行動，搶回對戰爭敘事的主導權。

「紐約雜誌」專文也指出，川普政府的宣傳機器在對伊戰事上逐漸失靈。川普雖無視多數美國選民不支持開戰的反戰民意，但似乎心裡明白這場戰爭已淪為1個巨大的拖油瓶，正只能將注意力放在這種宛如一絲曙光的好消息上。

川普隱約察覺，對伊開戰對他並無絲毫加分。伊朗將持續襲擊波斯灣國家，並封鎖荷莫茲海峽，直到戰爭以德黑蘭可接受的方式結束，美國經濟狀況只會惡化。對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動陣營，其主宰世界的夢想已碎；儘管美國目前的確能隨心所欲轟炸任何國家，但大多數美國民眾已感厭倦。

尤其川普雖讚揚受困敵後的美國軍官獲救，但他過去卻公開調侃曾是越戰俘虜的共和黨籍前聯邦參議員、該黨2008年總統候選人馬侃，諷刺馬侃會被封為越戰英雄，「不過是因為曾被俘虜」，還強調「我喜歡沒被俘虜過的人」。

馬侃在2018年出版的回憶錄中寫道，面對川普，「奉承能贏得友誼，批評則招敵意」；馬侃同年8月過世，川普未受邀出席葬禮。在美國政壇，儘管政治立場不同，但馬侃的為人處事素獲敬重。