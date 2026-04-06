伊朗將官在美親人 被逮捕撤銷綠卡

二○二○年一月美國總統川普第一任時，被他下令擊殺的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）「聖城旅」少將指揮官蘇雷曼尼，其旅居美國洛杉磯的姪女及她女兒，由於最近於社媒歡慶美軍在對伊朗的戰爭中喪生，被美國國務院撤銷永久居留權（綠卡），還被美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）羈押。

美國國務院四日聲明，國務卿魯比歐三日終止她們的美國合法永久居民（ＬＰＲ）身分後，蘇雷曼尼的姪女及姪孫女被聯邦人員逮捕。

根據該聲明，蘇雷曼尼姪女姓名為哈米德．蘇雷曼尼．艾夫夏，但沒揭露她女兒的姓名。該聲明並指控艾夫夏為「伊朗極權恐怖政權」的積極支持者。

伊媒四日引述蘇雷曼尼女兒說法，艾夫夏及其女兒從未旅居美國，且蘇雷曼尼只有兩姪子、而非姪女。

上述聲明也提到，三月十七日在以色列空襲中被擊殺的伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼的女兒與女婿的永久居留身分也被撤銷。這對夫妻現在雖不在美國境內，但已被禁止入境。