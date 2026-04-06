美動員數十軍機直搗伊境 救出飛官

美國空軍一架Ｆ—十五Ｅ「打擊鷹」雙座戰機三日在伊朗上空被擊落，一名武器系統官彈射逃生後一度失聯。美國總統川普五日凌晨也在自創社媒真實社群發文，稱讚美軍在過去幾小時完成一場高風險的搜救行動，成功救出該名受困敵後的美國軍官。

川普寫道，「各位美國同胞，我們接到人了！」他並形容這是「美國史上最大膽的搜救行動之一」。

川普在文中說，該名男子官拜上校；此人當時受困伊朗山區且遭敵軍追捕，隨著時間接近，敵人就愈來愈逼近該名軍官，但已「平安無事」。他下令美軍出動數十架軍機，帶「全球殺傷力最大的武器」趕往救援，該名軍官雖受傷，但身體狀況將「完全恢復」。

飛官後送至科威特治療

川普形容，這次是「堪稱奇蹟般」的搜救行動。這架Ｆ—十五Ｅ有兩名機員，前座的飛官三日就由美軍派ＵＨ—六十「黑鷹」直升機救回。

根據紐約時報等外媒引述知情人士報導，這次行動還動員數百名特種部隊官兵，該名武器系統官已被後送至波斯灣的美國盟邦科威特治療。

川普強調，美軍在救援這兩人時「都沒有任何一名美國人喪生，甚至無人受傷」，足以證明他此前的說法，即自二月底開戰以來，美國已在伊朗上空取得「壓倒性的制空權與空優」。

川普還寫道，這是不分黨派或政治立場的所有美國人，都該感到驕傲且團結一致的時刻，美軍則是「世界史上最優秀、最專業且戰力最強大的軍隊」。以色列總理內唐亞胡也讚許此一救援行動「令人難以置信」。

伊朗官媒報導則聲稱這場在伊朗中部伊斯法罕省南部進行的營救行動「失敗」，期間伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）和伊軍等「伊斯蘭勇士摧毀幾架美國飛機」，並造成「多名美軍死亡」。伊朗國會議長卡利巴夫也在社媒發文譏諷美國取得「勝利」。

圖為在美國加州上空飛行的美軍F—十五E。美聯社

美軍撤退炸毀兩運輸機

川普政府和西方主流外媒則尚未公布或報導是否有人員在行動中傷亡，但紐時的確披露美軍在撤退時炸毀兩架ＭＣ—一三○Ｊ運輸機。

川普四日加強施壓伊朗，要求德黑蘭限期（台灣時間七日上午八時）開放荷莫茲海峽，否則將攻擊能源設施。華爾街日報也報導，以色列正待美方「亮綠燈」，就能攻擊這些設施。對此，伊朗中央軍事指揮部態度強硬，將領阿里亞巴迪同日以像川普的語氣回嗆，「地獄之門將為你們（美國）敞開」。

川普四日也在真實社群寫道，在對德黑蘭的大規模空襲中，多位伊朗軍方領導高層被擊殺。但外界尚不清楚是哪些將領。他五日進一步發文揚言七日將是攻擊伊朗電廠和橋梁的日子，並爆粗口要求德黑蘭立刻開放荷莫茲海峽。但他也相信美伊六日就會「達成協議」，否則美國將奪取伊朗石油。

這場戰火則在中東持續蔓延。科威特、巴林與阿拉伯聯合大公國當局或企業五日均通報國內設施被伊朗無人機或飛彈攻擊。

伊媒四日雖報導德黑蘭已局部解封荷莫茲海峽，但僅放行基本物資。