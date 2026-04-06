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美抽調匿蹤巡弋飛彈 庫存快見底

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導

彭博四日報導，美國伊朗戰爭已月餘，美軍準備動用匿蹤巡弋飛彈「增程型聯合空對地距外飛彈」(ＪＡＳＳＭ-ＥＲ)，將抽調幾乎全部的庫存。這些先進飛彈原本部署在全球各地。

在抽調後，原本庫存有二三○○枚的ＪＡＳＳＭ-ＥＲ，將只剩約四二五枚可供全球其他地區使用，約只夠十七架Ｂ-一Ｂ轟炸機執行一次任務。另有約七十五枚因損壞或技術故障而無法使用。

美國大量使用ＪＡＳＳＭ-ＥＲ等武器攻擊伊朗，儘管因此讓美軍人員暴露在伊朗攻擊範圍的風險降低，但也使原本用於對付中國大陸等美國更強大對手的武器系統庫存銳減。

一位知情人士說，三月底美軍就下令從太平洋地區庫存中抽調這種單價一五○萬美元（約台幣四八三八萬元）飛彈。而包括美國境內，美軍部署在全球各地的ＪＡＳＳＭ-ＥＲ將轉移至美國中央司令部轄區基地或英國費爾福空軍基地。

自二月底開戰以來，飛彈攔截器和遠程打擊武器的供應狀況一直備受關注。按美國軍火商目前的產能，想補充已消耗的武器將需時多年。

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