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以色列襲擊石化園區 伊朗經濟命脈受重創

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
四日發布在社群媒體上的影片可見伊朗西南部馬夏的石化工業園區遇襲後冒出陣陣濃煙。路透
四日發布在社群媒體上的影片可見伊朗西南部馬夏的石化工業園區遇襲後冒出陣陣濃煙。路透

紐約時報報導，以色列四日空襲伊朗最大的石化工業園區，造成所有生產作業停擺，對本已脆弱的伊朗經濟造成難以估量的打擊。

伊朗軍方四日也宣布，當天用無人機打擊科威特等波斯灣國家多處美軍目標，包括美軍飛彈和無人機探測識別雷達，以及美軍駐科威特的機械化、裝甲和直升機部隊指揮部，打擊目標另包括阿聯的鋁工業設施。

伊朗國營媒體及兩位伊朗石油部高官指出，以色列空襲伊朗西南部馬夏的「班達伊瑪目石化園區」，造成園區兩座公共設施受損，並導致五人喪生、一七○人受傷。

上述兩座受損設施為園區逾五十座石化廠提供天然氣、電力及工業用水等基本運作所需，夏季也肩負西南部胡齊斯坦省五十萬人供電任務。社媒影片可見園區竄出大片黑色濃煙籠罩天空。重建受損設施並全面恢復生產線可能需時約兩年。

以軍指控該園區是生產炸藥、彈道飛彈及其他武器材料的核心設施。以色列總理內唐亞胡四日證實，繼摧毀伊朗七成鋼鐵產能後，當天又攻擊石化廠，這兩者是伊朗的搖錢樹，用來資助其「恐怖戰爭」，以方將持續打擊德黑蘭政權。

該園區年產七二○○萬公噸石化產品，生產各類基礎化學品、聚合物及其他材料，廣泛用於塑膠、紡織、肥料及醫療設備等產品。伊媒報導，石化產品約占伊朗出口總額兩成五，銷往約六十國，每年可帶來約一百億至一五○億美元收入。伊朗工業界領袖博斯坦奇社媒發文說，攻擊該廠等於打擊伊朗經濟命脈。

根據伊朗官媒五日報導，伊朗無人機「精準打擊」科威特的電力設施等目標。科威特政府同日證實，伊朗無人機襲擊該國兩座電力和海水淡化設施，相關設施嚴重受損，兩組發電設備停運。科媒報導，暫無人員傷亡。

以色列 伊朗 美國 科威特 紐約時報 內唐亞胡

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