誇耀救援行動 外媒：戰爭正在拖累川普支持度

美軍一名Ｆ-十五Ｅ戰機武器系統官受困伊朗近兩天後驚險獲救，美國總統川普形容這是美軍偉大勝利。英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒分析，川普的反應不出所料，可能成為宣傳問題的事被他講得值得額手稱慶；他心底明白這場戰爭正大幅拖累其支持度，正對戰況報喜不報憂。

親伊朗社媒也試圖乘機大肆宣傳，包括張貼一名飛官遭當地人追捕的樂高動畫，還發布人工智慧（ＡＩ）生成圖像，顯示一飛官在伊朗接受熱情款待。伊朗伊斯蘭革命衛隊更直言，這是美國「黑暗且屈辱的一天」。

但川普五日在自創社媒真實社群宣布該人獲救時，卻以「我們接到人了！」為開頭，讚許美軍在過去幾小時完成「美國史上最大膽的搜救行動之一」。

川普政府先前聲稱已摧毀伊朗的防空系統，但這次光是Ｆ-十五Ｅ被擊落，就足以使這類誇張言論顯得有些愚蠢。如今許多人認為，川普不再能掌控戰爭走向。

「紐約雜誌」報導也指出，川普政府的宣傳機器在伊朗戰爭方面逐漸失效。川普無視美國民眾不支持伊朗戰爭的民調，但似乎明白這場戰爭已成為一個巨大拖油瓶，正將注意力放在宛如一絲曙光的好消息上。