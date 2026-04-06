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與伊軍激烈交火…美數百特種兵救飛官 「 死神」助攻

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下「賽帕新聞」五日發布照片，據稱是在伊朗中部遇襲墜毀的飛機殘骸。（路透）
伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下「賽帕新聞」五日發布照片，據稱是在伊朗中部遇襲墜毀的飛機殘骸。（路透）

受困伊朗美軍Ｆ-十五Ｅ戰機第二位機員獲救。美媒引述多位美國官員和消息人士報導，這場驚險救援歷時兩天，美軍出動數百名特種部隊與數十架軍機，雙方激烈交火，美軍還被迫炸毀兩架軍機，最後才全員撤出。

Ｆ-十五Ｅ三日被擊落後，機上飛官與武器系統官彈射逃生，兩人藉由通訊系統取得聯繫。飛官先行獲救，但後者一度失聯。

Axios新聞網等美媒報導，武器系統官逃生後受傷，但仍能行走，躲在山中超過一天。美國中情局（ＣＩＡ）持續追蹤並掌握其確切位置，並通報五角大廈和白宮，美國總統川普下令即刻救援。ＣＩＡ在他獲救前執行欺敵行動，在伊朗境內散布假情報，謊稱美軍已找到他、準備將他帶離。

美軍三日首度派特種部隊進入伊朗執行地面營救，四日確認失聯軍官位置後再度挺進。救援由專業突擊隊執行，並有大規模空中掩護，共出動數百名特種部隊成員、數十架美軍軍機和直升機，同時配合網路、太空與其他情報能力。

三日拍攝的社群媒體影片，可見一架美國飛機在伊朗西南部胡齊斯坦省上空航行，兩架美國直升機緊跟在後。（法新社）
三日拍攝的社群媒體影片，可見一架美國飛機在伊朗西南部胡齊斯坦省上空航行，兩架美國直升機緊跟在後。（法新社）

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）同時派兵趕到當地找人。為了阻止伊軍接近該軍官藏身處，美軍攻擊機向伊朗車隊投炸彈並開火壓制，也派ＭＱ-九「死神」無人機攻擊接近的伊朗人。美軍部隊逐步接近目標時，現場爆發激烈交火。

撤離最後階段甚至發生運輸機故障插曲，原本用於撤離的兩架ＭＣ-一三○Ｊ故障，指揮官於是果斷再派三架飛機接應人員，並炸毀故障的兩機以免落入伊朗手中。該類飛機用於執行祕密滲透任務，並從敵境深處撤離部隊，受訪官員未詳述為何這些飛機在營救過程中受困，只強調不得不予以摧毀。

具澳洲退將身分的智庫羅伊國際政策研究院研究員萊恩坦言，幾乎沒其他國家能完成這類救援行動，美國空軍、陸軍特種部隊等組織會一同制定救援計畫，並提出一系列不同的方案。

伊朗半官方梅爾通訊社發布影片，聲稱當地民眾曾持槍朝參與救援的美軍直升機開火。華爾街日報核實的社媒影片顯示，一架美軍Ｃ-一三○運輸機曾同時為兩架直升機空中加油，另有影片拍到伊朗警方朝空中開火，試圖擊落美軍直升機，還有人拍到有當地民眾組隊持槍進入山林搜索失聯軍官。

伊朗塔斯尼姆通訊社五日引述ＩＲＧＣ報導，德黑蘭在美國搜救期間摧毀美方數架飛機；伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」聲稱，被擊落的共有兩架美軍Ｃ-一三○及兩架黑鷹直升機。伊媒也提到伊朗西南部有五人死於空襲。

以色列 伊朗 美國 白宮 川普 美軍

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