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川普：美伊6日前達協議 若未談成將摧毀伊朗橋梁和發電廠

經濟日報／ 編譯林文彬高詣軒／綜合外電
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普5日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，伊朗正與美國協商，相信雙方能在周一（6日）結束前達成協議。

川普說：「我們明天（達成協議）機率很高，目前他們正在談判。」不過，川普也不忘再度警告，如果伊朗未達成協議，將摧毀伊朗全國各地橋梁和發電廠。

川普前一天即表示，德黑蘭當局的時間所剩無幾，再過48小時「地獄就要降臨」。他在社群平台Truth Social發文說，「還記得當我給伊朗十天時間，看是要達成協議或是開放荷莫茲海峽，如今時間所剩無幾，48小時後地獄會降臨在他們身上」。

伊朗中央軍事指揮部態度強硬。將軍阿里亞巴迪同日回敬，川普的威脅是「無助、焦慮、失衡且愚蠢的行動」，還以近似川普的語氣警告：「地獄之門將為你們敞開。」

路透3日引述知情人士說法報導，最新的美國情報報告警告，伊朗不太可能很快開放荷莫茲海峽，因為對這條全球最重要石油通道的掌控，是伊朗對美國的唯一真正籌碼，德黑蘭當局可能會繼續限制荷莫茲海峽，藉此推高能源價格，以此向川普施壓，迫使他為這場戰爭尋找快速退場的途徑。

該份美國情報報告同時指出，最新跡象顯示，這場原本目的在消除伊朗軍事力量的戰爭，實際上可能因為展現德黑蘭威脅這條關鍵水道的能力，提升伊朗對區域的影響力。

隨著衝突進入第六周，華府的壓力也日增，和平談判機會似乎依然渺茫，且民調顯示美國民眾對戰爭支持度低落。而美軍一名F-15E戰機武器系統官受困伊朗近兩天後驚險獲救，被川普形容這是美軍「偉大勝利」。BBC等外媒分析，川普的反應不出所料，可能成為宣傳問題的事被他講得值得額手稱慶；但是他心底明白，這場戰爭正大幅拖累他的支持度，因此對戰況報喜不報憂。

川普5日在Truth Social宣布人員獲救時，以「我們接到人了！」為開頭，讚許美軍在過去幾小時完成「美國史上最大膽的搜救行動之一」。

以色列 伊朗 美國

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