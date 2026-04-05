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福斯新聞：川普稱4月6日有機會與伊朗達成協議
美國福斯新聞頻道（Fox News）今天報導，美國總統川普告訴福斯記者，明天（4月6日）「很有機會」與伊朗達成協議。
福斯駐以色列耶路撒冷首席駐外特派員因斯特（Trey Yingst）在節目上表示，他與川普進行15分鐘訪談，川普告訴他：「如果伊朗不快點達成協議，我考慮炸毀一切並接管石油。」
因斯特還說，他問川普可能何時與伊朗達成協議，川普回應說：「我認為明天很有機會，他們正在談判。」
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