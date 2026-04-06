伊朗局部解封 過峽船隻增

伊朗目前仍強力控管船隻通過荷莫茲海峽，且建立收費制度，但對於伊拉克等「友好」國家船隻給予優先待遇，而近日通過海峽的船隻數量似乎也稍有增加，似已局部解除封鎖行動。

彭博的船隻追蹤數據顯示，截至上周五（3日）為止，過峽船隻的7日移動平均數達到2月底開戰以來最高，上周並有兩艘沙國與阿聯的超級油輪駛出波斯灣。

伊朗軍方4日表示，裝載「兄弟國」伊拉克石油的油輪通過海峽，將完全不受限制，伊拉克每天將可輸出300萬桶石油；但伊拉克官員表示，實際數量還要看船公司是否願意冒險通過此航道。

路透報導，伊拉克外長5日與伊朗駐伊拉克大使會面時，對伊朗此舉表示感謝，並重申巴格達反對這場戰爭的立場。

另外，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）4日引述一封信函報導，伊朗已允許載運基本物資的船隻通過荷莫茲海峽，進入伊朗的港口。這封信函指出，駛往伊朗港口的船隻，包括目前位於阿曼灣的船舶，須與伊朗當局協調並遵守既定程序，方可通過荷莫茲海峽。