中俄外長通話 協調推動中東停火

美以伊衝突持續，中國大陸與巴基斯坦日前提出「五點倡議」試圖斡旋戰局，大陸駐巴基斯坦大使姜再冬接續在人民日報撰文表示，中巴持續協調促談，相關立場已獲多國與國際組織支持，凸顯停火止戰為國際共識，並強調武力無法解決問題，對話談判才是唯一出路，呼籲推動衝突盡早結束，以恢復地區穩定及全球能源與供應鏈運作。

另據新華社昨晚報導，大陸外交部長王毅昨應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通話，就當前中東形勢交換意見。拉夫羅夫表示，俄方對中東形勢持續升級高度關切。關於當前戰事與荷莫茲海峽問題，俄方主張必須立即停止軍事行動，回歸政治和外交軌道，解決衝突產生的根源。聯合國安理會應為此發揮建設性作用。俄方願同中方密切溝通協調，繼續為推動停火止戰發聲出力。

王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國，應在大是大非問題上體現公道，採取客觀平衡做法，並爭取國際社會更多理解和支持。中方始終主張通過對話談判政治解決國際和地區熱點問題。當前，中東局勢仍在惡化、戰事還在升級。解決荷莫茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

他表示，中方願同俄方在聯合國安理會繼續合作，在重大問題上及時溝通，為局勢降溫以及維護地區和平穩定和世界共同安全做出努力。

該文於四月五日在人民日報三版刊出，姜再冬寫道，三月卅一日，中巴在北京共同發表「中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議」，呼籲立即停止敵對行動、盡快開啟和談、確保非軍事目標安全、確保航道安全、確保聯合國憲章的首要地位等。