聽新聞
0:00 / 0:00
美伊戰爭終於將落幕？川普：相信周一前能達成協議
美國總統川普5日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，伊朗正與美國協商，相信雙方能在周一（6日）結束前達成協議。
川普說：「我們明天（達成協議）機率很高，目前他們正在談判。」不過，川普也警告，如果伊朗未達成協議，將摧毀伊朗全國各地橋梁和發電廠。
川普4日重申先前設下的10日期限，要求伊朗重新開放荷莫茲海峽，警告48小時後「地獄會降臨在他們身上」。另外，川普也預定美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨1時），和「軍方」在橢圓形辦公室舉行記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。