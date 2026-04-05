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美伊戰爭終於將落幕？川普：相信周一前能達成協議

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普。路透
圖為美國總統川普。路透

美國總統川普5日接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，伊朗正與美國協商，相信雙方能在周一（6日）結束前達成協議。

川普說：「我們明天（達成協議）機率很高，目前他們正在談判。」不過，川普也警告，如果伊朗未達成協議，將摧毀伊朗全國各地橋梁和發電廠。

川普4日重申先前設下的10日期限，要求伊朗重新開放荷莫茲海峽，警告48小時後「地獄會降臨在他們身上」。另外，川普也預定美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨1時），和「軍方」在橢圓形辦公室舉行記者會。

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