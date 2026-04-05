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美媒曝幕僚私下向川普提1建議 打擊伊朗基礎設施為合理手段

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀這些目標可削弱伊朗的飛彈及核子計畫。法新社
美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀這些目標可削弱伊朗的飛彈及核子計畫。法新社

美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀這些目標可削弱伊朗的飛彈及核子計畫。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，川普（Donald Trump）在4月1日的全國演說接受了這種論述說法，他當時宣稱接下來兩到三週會向伊朗施以重擊，將對方打回「石器時代」。

美軍2日攻擊伊朗首都德黑蘭與卡拉吉市（Karaj）之間的一座橋梁，美方官員堅稱這座橋梁可用於運輸飛彈、無人機和其他軍事物資。根據伊朗國營媒體報導，此事造成至少13人喪命。

川普又於3日暗示，更嚴厲打擊即將到來，可能會影響伊朗9300萬民眾的生活。

川普更於4日在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文：「還記得我曾經給伊朗10天時間達成協議，或是開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）嗎？時間不多了，48小時之後，地獄將降臨到他們頭上。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動後，這場席捲中東地區的戰事已經持續5個星期。

川普的策略引發一連串法律及人道問題，包括如此手段是否會傷害到伊朗人民。

曾向川普說明打擊民用目標法律依據的相關人士，包含美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

赫格塞斯建議川普，可以打擊公路，因為伊朗軍方可能用來運輸飛彈與無人機製造材料。

還有一位白宮官員說道，發電廠也是合法軍事目標，因為摧毀電廠可能引發社會動盪，從而阻礙德黑蘭當局發展核武的進程。

中東 美國 白宮 以色列 伊朗

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