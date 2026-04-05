從加油到糧食 美伊開戰一個月…燒出哪些全球經濟帳單？

摘要 美伊衝突爆發一個月，荷莫茲海峽幾近停擺，波及範圍遠超油價。本文梳理戰事對全球能源、農業、半導體與通膨的連鎖影響：從化肥暴漲引發糧食減產，到氦氣短缺衝擊晶圓廠成本。這場衝突的經濟帳單，還在路上！

先是加油變貴，接下來可能輪到超市。過去一個月，美國和以色列對伊朗開戰，波斯灣出海口「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）幾乎完全封閉，恐牽動全球物價全面上揚。

加油、寄信、搭飛機，全都漲了

美國全國平均油價在3月底來到每加侖3.98美元，比一個月前整整貴了一塊錢。柴油從3.75美元跳到5.37美元，直接衝擊農業、運輸與製造業的成本。航空公司開始加收燃油附加費，美國郵政也宣布暫時調漲8%郵資。

荷莫茲海峽最窄處只有21海浬，卻是全球能源供應的關鍵咽喉。全球約五分之一的石油、四分之一的液化天然氣，平時都從這裡通過。開戰後，每日穿越的油輪從約40艘驟降至幾乎掛蛋。

在CERAWeek能源年會上，全球頂尖石油公司的執行長們罕見地集體發出警告。ConocoPhillips執行長Ryan Lance直言：「每天損失800萬至1千萬桶石油、全球20%的LNG（液化天然氣）市場消失，怎可能沒有嚴重後果？」科威特石油執行長al-Sabah措辭更重：「這不只是攻擊海灣地區，是在劫持全球經濟。」

目前撐住市場的，是國際能源總署（IEA）宣布，從緊急儲備中拿出史上規模最大的4億桶戰略石油儲備，加上美國暫時豁免對俄羅斯與伊朗部分石油的制裁。

但摩根大通大宗商品研究部門指出，4億桶大致是荷莫茲海峽20天的流量，換句話說，所能填補的缺口不到三週。

這條水道還承載著全球三分之一的化肥、三分之一的氦氣，以及半數的海運硫磺——石油斷了可以動用儲備，這些東西斷了，沒有庫存可以拿。

糧食與晶片也在漲

中東各國憑藉廉價天然氣大量生產氮肥，供應全球農業。海峽封鎖後，尿素價格在開戰首週暴漲50%，氨漲幅達20%。雪上加霜的是，三、四月正是北半球春耕旺季，農民現在拿不到化肥，三個月後補上也來不及，少施一季肥，整個收成季的產量就這樣折損了。德國基爾研究所推算，若在全面封鎖情境下全球小麥價格將漲逾4%，蔬果漲幅超過5%。

半導體產業則有一條較少人注意的風險線。卡達處理天然氣的過程會產出氦氣與氖氣，兩者都是半導體製程的必要材料，在天然氣主要生產設施遭飛彈擊中後停產，當地政府估計修復需時三至五年。

目前，台積電、三星等先進晶圓廠氦氣回收率達9成，短期尚有緩衝；但技術層級較低的工廠回收率僅五成，壓力更大。若供應持續緊張，從手機到伺服器的製造成本都將受到影響

通膨衝4.2%，聯準會今年降息空間幾乎封死

這些衝擊加在一起，正在改變全球的經濟預期。OECD最新預測，美國今年通膨將達4.2%，比去年底的預測高出逾一個百分點，G20平均也達4%。通膨若持續走高，聯準會今年降息的空間幾乎被封死。

地緣策略師Marko Papic估算，目前每日全球石油缺口約當全球供應量的5%，到四月中旬可能翻倍，成為史上最大規模的供應中斷。就算戰事今天停火，科威特石油執行長表示產能恢復至少需要三至四個月。

戰局本身也還在升溫。美方3月28日證實美軍陸戰隊員已馳抵中東，正在評估地面攻擊的可能性，伊朗廿九日聲稱已準備好應對。戰事若進入新階段，經濟衝擊的變數將更難估算。

油價只是這場戰爭留給全球經濟的第一張帳單，後面還有幾張，正在寄來的路上。

資料來源：紐約時報、CNBC、CBS News、Fortune、BBC、基爾經濟研究所

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《原文從加油到糧食，美伊開戰一個月，燒出哪些全球經濟帳單？》