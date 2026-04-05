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成功救出F-15機組人員...川普又要開記者會 預定時間曝光

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普5日在Truth Social發文表示，他預定美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨1時）和「軍方」在橢圓形辦公室舉行記者會。

川普在這則貼文中寫道，「（我們）成功從伊朗山區深處，救出了受重傷且極其勇敢的F-15機組人員／軍官。伊朗軍隊當時正動員大量人力，嚴密搜捕，且距離目標越來越近。他是一位倍受尊敬的上校。這類突襲行動極少被嘗試，因為對『人員與裝備』的風險極高。這簡直是聞所未聞！第二場救援行動緊接在第一場之後，我們在大白天的時候救出了飛行員，這同樣很不尋常，且在伊朗上空停留了7小時。所有人都展現出驚人的勇氣與才華！」

他最後寫道：「我將於周一下午1:00 在白宮橢圓形辦公室與軍方一同舉行記者會。」

這位獲救的飛行員，是3日搭乘F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）戰機時，與另一名機組人員一同被伊朗軍方擊落。美軍搜救團隊在事發當天已先行救出其中一名隊員，但第二任則在伊朗境內躲避搜捕，直到4日才獲救。

這次救援行動趕在川普給予伊朗談判期限屆滿的前兩天達成。川普之前已下達最後通牒，要求德黑蘭當局在48小時內達成協議或開放荷莫茲海峽，否則準備迎接「地獄降臨」。

川普發文表示，預定美東6日下午與軍方共同召開記者會。 擷自川普Truth Social貼文
川普發文表示，預定美東6日下午與軍方共同召開記者會。 擷自川普Truth Social貼文

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