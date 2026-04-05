最勇敢的行動之一...川普稱第二名機組人員獲救 對伊最後通牒即將到期

美國總統川普表示，在伊朗上空被擊落的美軍戰機的第二名機組人員已獲救並處於安全狀態。

「我們已經找到他了」，川普在其社交平台Truth Social上用大寫字母寫道。

川普表示，這名士兵「並非孤立無援」。美軍一直「全天候」監控這名飛行員的位置，並對救援行動進行了周密准備。有專家指出，如果伊朗方面先行找到該機組人員，可能會將其作為談判籌碼。

川普將此次行動稱為美國軍事史上「最大膽的搜救行動之一」。並稱獲救士兵受了傷，但「會沒事的」。據報道，數十架戰鬥機參與了行動，現場發生交火。根據多家媒體此前報道，該戰機飛行員已於此前獲救。

伊朗稱擊落美以兩國飛行器

據阿拉伯半島電視台報道，一名美國官員表示，在夜間展開的救援行動中，現場發生了「激烈交火」。

與伊朗革命衛隊關系密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，在失蹤人員所在區域發生了空襲。川普形容局勢緊張，稱這名士兵曾被「敵人追捕」，對方每小時都在逼近。

伊朗革命衛隊則表示，在美軍實施救援期間，一架美軍C-130運輸機在伊斯法罕省南部被擊落。不過，這一說法尚無法得到獨立核實。

據塔斯尼姆通訊社報道，伊朗中央軍事指揮部「哈塔姆·安比亞」的發言人表示，被擊落的飛行器還包括兩架「黑鷹」直升機。

此外伊朗軍方還稱，在同一省份擊落了一架以色列無人機。

川普對伊最後通牒即將到期

與此同時，川普進一步加大對德黑蘭的施壓力度。他提到自己設定的一項最後通牒將在48小時內到期，並警告稱，如果未能達成協議，伊朗將面臨「地獄般的後果」。

「時間正在流逝」，他此前曾寫道：「再過48小時，地獄將降臨在他們頭上」。

3月26日，川普曾延長一項原本即將到期的最後通牒。川普稱，應伊朗政府請求，將摧毀能源設施的期限延長10天，至2026年4月6日。

伊朗強烈回應

伊朗方面作出強烈回應。伊朗武裝部隊司令阿裡·阿卜杜拉希·阿裡亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）在國家電視台上稱川普「好戰且具侵略性」，並指責其在遭遇挫敗後表現出「無能為力、反復無常、易怒且愚蠢」。

他同時威脅將發動「毀滅性且持續不斷的攻擊」，並呼應川普的措辭稱：「這句話的簡單含義是，對你們來說，地獄之門將被打開」。

美國和以色列與伊朗之間的軍事對抗仍在持續升級。自2月28日聯合空襲以來，德黑蘭通過導彈和無人機襲擊以色列，以及多個海灣國家和美國在該地區的設施進行回應。

川普近期在全國講話中一方面暗示沖突可能很快結束，另一方面又宣布將發動「極其強硬」的進一步打擊，甚至稱要將伊朗轟炸回「石器時代」。

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