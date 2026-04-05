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伊朗攻擊中東多國 科威特、巴林、阿聯設施遇襲
美國2月底聯手以色列向伊朗發起軍事行動後，戰火也牽連中東地區多個國家，科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國的相關當局或企業今天都通報，國內設施遭伊朗無人機或飛彈攻擊。
科威特電力及水利當局表示，伊朗發動無人機攻勢，導致國內部分電廠和海水淡化廠受損。
電力及水利當局在社群媒體X平台發文指出，攻擊造成重大財物損失，但沒有人員傷亡。
科威特財政部也通報，無人機襲擊位於首都科威特市的財政部辦公大樓，且導致重大損失，所幸無人員傷亡。
巴林國營企業「巴林石油公司」（Bahrain PetroleumCompany）發布聲明說，公司一處儲存設施稍早遭到伊朗無人機襲擊，造成一個儲槽起火。
聲明還提到，火勢已經被撲滅，沒有人員受傷。
阿拉伯聯合大公國阿布達比當局表示，他們正試圖撲滅當地一座石化工廠的火災，起火原因是防空系統成功攔截之後，相關殘骸墜落所致。
阿布達比當局指出：「這處設施已立即暫停運作，目前正評估損失，暫無人員受傷的消息。」
阿拉伯聯合大公國軍方稍早透露，部隊正在因應飛彈和無人機攻勢。
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