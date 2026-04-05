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油價飆漲 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北5日綜合外電報導

伊朗戰爭邁入第6週，為因應油價飆漲，歐盟5國提議對燃油業者課徵暴利稅；中東觀光業因動盪衰退，許多亞洲旅客改赴東南亞，相形之下，藥品物流業因需求激增而逆勢成長。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

●中東戰爭致油價飆漲　歐盟5國主張課徵能源暴利稅

西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）4日說，西班牙及另外4個歐洲聯盟（EU）國家，鑑於中東戰爭引發燃料價格上漲，呼籲對獲取暴利的能源公司課徵稅賦。

奎爾波在社群平台X上表示，5國部長在致歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉（WopkeHoekstra）的公開信中提出這項呼籲。與奎爾波一同簽署的包括奧地利、德國、義大利和葡萄牙的財政部長。

奎爾波指出，這項措施能「減輕消費者與納稅人的負擔」。

●中東局勢升溫衝擊旅遊　亞洲旅客轉向東南亞航線

隨著伊朗戰爭持續進行，中東商業旅遊的喧囂已由撤僑班機持續不斷的轟鳴聲所取代，讓度假客不得不面對機票漲價與安全疑慮的困境。

航空數據公司Cirium先前向CNBC表示，2月28日美以發動攻擊以來，往返中東地區的取消航班數量已超過4萬6000班。

來自亞洲的旅客對CNBC說，他們已取消前往中東的旅行計畫，轉而考慮在亞洲區域內度假。

●中東戰爭衝擊供應鏈　藥品物流需求激增

在供應鏈因戰爭、疫情和貿易混亂而受到衝擊的世界中，藥品物流是一個快速成長的行業。

隨著中東戰爭進入第6週，人們對藥品短缺的擔憂日增，德國DHL位於法蘭克福附近的「健康物流園區」的任務是確保向歐洲及全球醫院、藥局、實驗室和其他客戶穩定供貨。

DHL德國及阿爾卑斯山地區物流部門負責人霍爾特（Katrin Hoelter）表示，隨著美以對伊朗的戰爭影響了全球航運，「我們觀察到有些客戶要求增加在此處的倉儲量，這對他們的生產至關重要，以確保原材料的供應穩定」。

儘管全球危機接踵而至，物流業與製藥業一樣持續擴張。

●在法台商展示高端工具機　應用廣泛未受油價波動影響

在法國全球工業展登場之際，國際局勢動盪與中東衝突推升油價，為景氣增添變數。但在工具機產業方面，深耕法國數十年的台商蔡國泰認為，工具機應用廣泛，目前景氣維持穩定。

台中精機法國分公司Victor France在法深耕36年，總經理蔡國泰接受中央社記者訪問時表示，配合法國「再工業化」政策，今年在法國全球工業展（GlobalIndustrie）展出車銑複合機、五軸機等高端且功能更多的機器。

他指出，今年參展首日、次日都有機械廠商迅速下單，是較往年少見的情況，顯示景氣平穩。

近期新變數在於美國以色列於2月底聯手攻擊伊朗，引爆中東衝突，進而造成油價上漲。但蔡國泰認為，法國能源仰賴核電，在工業上受這波油價上漲的影響相對較小。

葡萄牙 市場 東南亞 以色列 伊朗 美國

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中東戰爭致油價飆漲 歐盟5國主張課徵能源暴利稅

困境浮現…中東戰火帶動油價 衝擊民生

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