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伊朗局部解封荷莫茲海峽 允許基本物資船隻通行
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天引述一封信函報導，伊朗已允許載運基本物資的船隻通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）前往該國港口。
塔斯尼姆通訊社引述這封信函指出，駛往伊朗港口的船隻，包括目前位於阿曼灣（Gulf of Oman）的船舶，須與伊朗當局協調並遵守既定程序，方可通過荷莫茲海峽。
荷莫茲海峽承載全球約1/5的石油貿易，自美國與以色列2月28日發動攻擊以來，伊朗為報復美以兩國，實質封鎖荷莫茲海峽至今。
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