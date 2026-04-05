美國營救飛官細節曝光 犧牲兩架MC-130J特戰運輸機

美國成功救援日前在伊朗遭擊落戰機的第2位飛行員後，美媒透過消息人士得知部分營救細節，包括出動MQ-9死神無人機保護飛官、散布假訊息干擾伊朗抓捕行動，以及兩架特戰運輸機因故得在伊朗境內引爆摧毀。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，根據兩名美國官員，美軍本月3日遭擊落F-15E戰機的飛行員雖有受傷情形，仍成功在伊朗境內躲避追捕逾36小時，他並大膽採取行動，冒險與救援團隊會合。

這位飛行員為武器系統官，美國總統川普（DonaldTrump）指出，他獲救時藏身「伊朗的險峻山區」。

一名知情人士透露，在這名飛行員獲救前，美國曾派MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機攻擊接近他的伊朗人。美國在與伊朗戰爭中大量使用這型無人機，目前在這場衝突中至少已損失16架。

一名美國高層官員說，中央情報局（CIA）為協助保護飛官，也在他獲救前執行欺敵行動。

當飛官在伊朗境內躲藏並設法避免被捕，CIA在伊朗境內散布情報，宣稱美軍已找到他，且準備將他帶離伊朗。與此同時，CIA也持續追蹤並掌握他的確切位置，並將相關情報通報五角大廈和白宮。

此外有消息人士指出，美方試圖救援期間，兩架美國MC-130J特戰運輸機在地面被引爆摧毀。

MC-130J是用於執行秘密滲透任務，以及從敵境深處撤離部隊的特殊裝備飛機。透露這項消息的官員未說明這些飛機為何在營救過程中受困地面，但表示當時有必要將其摧毀。

「紐約時報」（The New York Times）則報導，這兩架運輸機當時無法起飛，指揮官於是決定另派3架飛機撤離飛官與其他參與營救任務人員，並將無法飛行的兩架運輸機引爆，以免落入伊朗手中。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim），另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，美國搜救受困飛官期間，德黑蘭摧毀美方數架飛機。

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人指出，被擊落的飛機包括一架美軍C-130運輸機及兩架黑鷹直升機（BlackHawk）。

伊朗陸軍今天稍早宣布，擊落一架以色列無人機。

伊朗媒體也提到，在美國執行救援任務期間，伊朗西南部有5人死於空襲。